أحبط رجال الجمارك في إدارة الجمرك الجوي محاولة تهريب ما يقارب 5 قطع من مادة شمع الماريجوانا المخدره بوزن 200 غرام تقريباً تم اخفاؤها بتجويف كراسات التلوين قادمة من إحدى الدول الأوروبية حيث أصبحت كرسات التلوين الخاصة بالأطفال اإدى وسائل تهريب الممنوعات.

وأدى التعاون المشترك بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث والتحري الجمركي عن ضبط المتهم، وأكد مدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان الفهد، أهمية التعاون المطلق في ما بينهما مما ساهم في عمليات الضبط المتتالية، شاكرين للجميع جهودهم وتفانيهم بالعمل.