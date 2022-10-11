دارين العلي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس خليفة الفريج ، عن انتهاء الوزارة من اجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية لعدد 10315 موظفا من المستحقين للمكافأة.

وقال الفريج " إن الوزارة انتهت اليوم من إجراءات صرف مكافأة الصفوف الامامية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية"، متوقعا ان يتم صرفها لمستحقيها خلال يومين .

واشار الفريج إلى وجود لجنة تظلمات تم تشكيلها من قبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى للنظر في تظلمات الموظفين حول إدراج اسمائهم ضمن كشوف المستحقين لهذه المكافأة.

من جهة أخرى، هنأ مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موظفي الوزارة باعتماد كشوف مكافأة الصفوف الأمامية تمهيدا لصرفها اليوم أو غدا على أقصى تقدير.