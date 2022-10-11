احتفلت الفنانة هيفاء وهبي ،اليوم /الثلاثاء/، بالنجاح الذي تحققه أغنية "ولد" التي طرحتها الأسبوع الماضي على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطيها حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة .

وقالت هيفاء وهبي ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنا مبسوطة بالأصداء والسرعة التي تنتشر بها الأغنية التي أعشقها لأنها تعطي إيجابية في الحياة.. مشيرة إلى أنها أحبت هذه الأغنية لاعتمادها على موسيقى خفيفة.

وحظي كليب الأغنية بمشاهدة وتفاعل من المتابعين حيث حقق نسبة مشاهدة تجاوزت 5 ملايين و135 ألفا و449 مشاهدة بعد أسبوع من طرحه.

وواصلت هيفاء وهبي اليوم الترويج لكليب الأغنية، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها ووضعت ملصق الأغنية، وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وطرحت هيفاء فيديو كليب الأغنية يوم الثلاثاء الماضي عبر يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية واعتمدت فيه على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، وهو من كلمات وائل توفيق ، وألحان أحمد محيي وإخراج الفيديو كليب المخرج إيلي فهد ، و ميكس سليمان دميان.

وتعد "ولد" أحدث أعمال هيفاء وهبي الغنائية في الموسم الحالي بعد طرحها في شهر يوليو الماضي فيديو كليب أغنية " تيجي" الذي حقق ملايين المشاهدات ، كلمات أحمد عبدالنبي وألحان غريب وإخراج سليم الترك.

ويعرض لهيفاء وهبي في دور العرض السينمائي حاليا فيلم "أشباح أوروبا"، الذي يشاركها في بطولته الفنانة أروى جودة، وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.