قيرغيزيا - ثامر السليم

واصلت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية افتتاح مشاريعها في جمهورية قيرغيزيا بعد أن توجه وفد رحلة شركاء الخير 12 إلى محافظة أوش.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الشايع دار أيتام «علي الغانم وفايزة الخرافي»، بحضور محافظ أوش جمال الدين اوف اسلاموويش، مبينا أن «الصفا» ستشرف على الدار التي ستخدم 300 طالب وطالبة سيتلقون العلوم الأساسية والشرعية.

وحضر افتتاح المشاريع المدير العام للجمعية د.محمد الرشيدي وممثل الأمانة العامة للأوقاف أحمد الفهد وشخصيات ورموز دينية من الكويت وعدد من المحسنين ومجموعة من ممثلي القنوات والصحف والإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما افتتحت الجمعية مشروعين بدعم من الأمانة العامة للأوقاف، يتمثلان في قرية للأرامل، ومستشفى الانف والأذن والحنجرة والعيون يخدم عشرات الآلاف.

وفي هذا السياق، قال ممثل الامانة العامة للأوقاف أحمد الفهد: نحمد الله تعالى على إتمام هذا المشروع المبارك الذي يخدم 150 أسرة في قرية الأرامل وما يزيد على 60 ألف نسمة في المستشفى، مثمنا دور واقفي الأمانة على هذه التبرعات التي تدخل البهجة والسرور على الايتام والأرامل وتساهم بشكل كبير في علاج المرضى.

وتوجه بالشكر الجزيل للكويت التي أذنت بإقامة مثل هذه المشاريع، وللواقفين الذين ساهمت تبرعاتهم بإقامة قرية للأرامل ومستشفى، وللقائمين على جمعية الصفا الإنسانية على هذه الجهود المباركة والتجهيز والمتابعة وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة محمد الشايع.