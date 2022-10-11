تبدأ الفنانة زينة، الخميس المقبل، تصوير أول مشاهدها في مسلسل "العمدة" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان محمد رمضان في أول تعاون بينهما.

ومن المقرر أن يخوض المسلسل سباق دراما رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد سامي تصويره قبل أسابيع.

وتلعب زينة في العمل دور فتاة ريفيفة تقع في غرام العمدة محمد رمضان، وتدور الأحداث بشكل عام في إطار شعبي.

وتمسك سامي ببدء التصوير مبكرًا، حيث تتشابك أحداث المسلسل وتحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد للانتهاء من الديكورات وعمليات التصوير.

"العمدة" سيناريو وحوار مهاب طارق، ويشارك في بطولته هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، فريدة سيف النصر، تأيف وإخراج محمد سامي