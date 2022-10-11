تعذر الوصول إلى موقع مطار لوس أنجليس الدولي بعد أن أدرجت جماعة قرصنة موالية لروسيا موقع المطار كأحد أهدافها.

وأكد بيان صادر عن المطار أن أجزاء من الموقع الذي يتصفحه الجمهور قد تعطلت. ولم تحدث أي اضطرابات في العمليات أو أنظمة المطار. وبحلول مساء الاثنين، بدا أن الموقع يعمل بشكل طبيعي. والسبب قيد التحقيق، وأبلغ المطار إدارة أمن النقل ومكتب التحقيقات الاتحادي بالحادث، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وأدرجت "كيلنت"، وهي جماعة قرصنة، 14 موقعا إلكترونيا، من بينها مطار لوس أنجليس الدولي ومطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، من بين المطارات الأمريكية التي كانت تستهدفها، وفقا لتقارير.

ولم يحدد متحدث باسم المطار السبب وراء العطل أو ما إذا كان مرتبطا بجماعة "كيلنت".