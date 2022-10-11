فاز الفيلم الجزائري (سولا) للمخرج صلاح إسعاد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثامنة والثلاثين

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل تصوير والتي تحمل اسم مدير التصوير المصري الراحل رمسيس مرزوق.

وفاز الإيطالي ماتيو تورتوني بجائزة أفضل إخراج عن فيلم (عامود رئيسي) وكذلك جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة إلى بافل سميركيتش عن دوره في فيلم (القلعة البيضاء) من البوسنة وديلان تورنر عن دوره في الفيلم الكرواتي (المحادثة) فيما حصلت سمية داردجان على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في (القلعة البيضاء).

وفاز فيلم (الكوكب) للمخرجة الأرجنتينية المقيمة بالولايات المتحدة أماليا أولمان بجائزة العمل الأول، كما فاز فيلم (القلعة البيضاء) بجائزة أفضل سيناريو.

وفي مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل قررت لجنة التحكيم برئاسة المخرج التونسي رشيد فرشيو حجب جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة حيث رأت أن "أكثرية الأفلام كانت دون المستوى".

ومنحت اللجنة جائزة العمل الأول للفيلم اللبناني (فرح) إخراج حسيبة فريحة وكنتون أوكسلي، وجائزة أفضل ممثل إلى الفلسطيني صالح بكري عن دوره في فيلم (بيروت هولدم)، وجائزة أفضل ممثلة إلى جيانا عنيد عن دورها في فيلم (حكاية في دمشق).