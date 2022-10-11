التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النائب ماجد مساعد المطيري، وأصدر بيانا عقب اللقاء قال فيه"طرحنا عدة قضايا شعبية ووعد سموه بالسعي فيها وإنجازها ومن أهم تلك القضايا قانون المسيء، وطلب لقاء مع سمو ولي العهد للعفو عن أبناء قبيلة شمر وزيادة علاوة غلاء المعيشة ، ومراقبة الأسعار والحد من جشع بعض التجار ، وإنشاء أفرع للجامعة والمعاهد تخدم المناطق الجنوبية ، وإيجاد حل لأرض أبوحليفة السكنية ، وتجنيس حملة إحصاء 65 والمستحقين من البدون ، والاهتمام بقضايا أبناء الكويتيات، كما أكدنا على خلق فرص وظيفية للشباب وإعادة الجناسي المسحوبة".