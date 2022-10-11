من جهته، قال النائب صالح عاشور عقب لقائه والنائب خليل الصالح "التقى النائبان صالح عاشور وخليل الصالح كممثلين لتجمع العدالة والسلام اليوم الثلاثاء ١١-١٠-٢٠٢٢ مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ودار حديث حول ما يحتاجه المواطنون في الفترة القادمة، وقدموا لسموه عدة نقاط تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن مثل تعديل سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي، حيث تحتاج الأسرة الكويتية للاستقرار من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد وتحسين الوضع الصحي والتعليمي لتخفيف الضغط عليهم" .

وزاد عاشور " كما دار حديث حول الحكومة القادمة ووجوب أن تكون الاختيارات سليمة وصحيحة، وأن يكون الوزراء أصحاب قرار ورؤية وتكون جديدة بالكامل".

‏وقال عاشور: نوهنا إلى ضرورة العفو عن المغردين داخل وخارج الكويت بشكل كامل ودون تمييز حتى يطوى هذا الملف نهائياً .