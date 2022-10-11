4285 مرشحاً للتوظيف من التربويين منذ بداية العام الحالي.. و714 «مؤهلات تخصصية»

13783 مرشحاً للجهات الحكومية من التخصصات المطلوبة من حملة «الجامعية» والدبلوم

تخصصات الهندسة الصناعية وهندسة البترول والتاريخ ليس لها احتياجات بسوق العمل الحالي

في إطار تنفيذ إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل في نظام التوظيف المركزي للفترة الثمانين للتسجيل التي بدأت 2 سبتمبر الماضي حتى 16 منه، وحرصا من ديوان الخدمة المدنية على استكمال الجهود المبذولة في هذا الشأن، أعلن مدير إدارة تسجيل القوى العاملة بالديوان إبراهيم الهاجري أنه تجرى حاليا عملية التدقيق والمراجعة لطلبات الباحثين عن عمل، وسيتم فور الانتهاء من هذه العملية ظهور الترتيب للمتقدمين للتوظيف خلال الفترة الثمانين وسيمكنهم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 14 الجاري الاطلاع على ترتيبهم بنظام التوظيف المركزي من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.

وعن آلية ترشيح الكوادر الطبية وأصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم أوضح الهاجري أن الديوان يقوم بتسجيلهم وترشيحهم بشكل فوري باليوم نفسه وذلك استثناء من آلية التسجيل والترشيح المتبعة بنظام التوظيف المركزي وقد بلغ عدد المرشحين منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه (1133).

أما بالنسبة للمسجلين بنظام التوظيف المركزي من الحاصلين على المؤهلات التربوية والمؤهلات التخصصية لجهات حكومية محددة فإنه فور استكمال إجراءات تسجيلهم بالفترات المحددة للتسجيل خلال السنة يقوم الديوان بترشيحهم للعمل خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين وقد بلغت أعداد المرشحين من التربويين منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه (4285)، وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات التخصصية لجهات محددة فقد بلغ إجمالي المرشحين خلال الفترة نفسها (714).

وعن آلية وطريقة الترشيح للوظائف أوضح مدير إدارة تسجيل القوى العاملة بأن ديوان الخدمة المدنية يعمل بشكل مستمر على إصدار دفعات جديدة من الترشيحات للمؤهلات المختلفة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية، وأضاف الهاجري بأن المؤهلات التي يتلقى ديوان الخدمة المدنية احتياجات لها من الجهات الحكومية يتم ترشيحها بعد الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة بمدة لا تتجاوز شهر وتشمل هذه التخصصات (نظم المعلومات - العلوم الإدارية بأنواعها - القانون بالإضافة لبعض التخصصات الهندسية) وقد بلغ عدد المرشحين من هذه التخصصات من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه (13783).

وأضاف الهاجري بأنه توجد بعض التخصصات التي لا توجد لها احتياجات في سوق العمل الحالي ومنها التخصصات التالية (الهندسة الصناعية - هندسة البترول - التاريخ) وأكد مدير إدارة تسجيل القوى العاملة بأن ديوان الخدمة المدنية قد شكل فريق عمل لاستعجال التنسيق مع الجهات الحكومية لتزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، وذلك بهدف إصدار دفعات جديدة من الترشيحات من هذه التخصصات، وأفاد الهاجري بأنه في حالة ترشيح كافة التخصصات الإدارية من المسجلين بنظام التوظيف المركزي فإن الديوان قد اعتمد استراتيجية جديدة حول إمكانية تحويل تخصص آداب/ تاريخ إلى منسق إداري معاملات مما يسهم بسرعة ترشيح هذا التخصص للعمل، ونتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى إنهاء معاناة الانتظار لتلك الفئة خلال الأسابيع القادمة.