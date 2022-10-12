القاهرة - محمد صلاح



احتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها وسط جمهور أول حفل غنائي لها في مصر بعد غياب طويل، وبمشاركة ابنتيها هنا ومريم ووالدتها التي احتفلت بطريقة لافتة، حيث أطلقت «الزغاريد» في مسرح احدى الجامعات الدولية، وداعبت شيرين جمهورها الذي طلب أغنية خاصة حزينة، حيث ردت ضاحكة: «ما خلاص بيتي اتخرب واللي يجي عليا مبيكسبش».



واحتفظت شيرين بعفويتها دون التورط في عبارات تسبب لها أزمات، في حفلها الذي أقيم السبت الماضي، وقدمت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية «آه يا ليل، ايه يعني غرامك ودعني»، واتبعتها بأغنيات «النفسية، مشاعر، انت عايش لك وبس، جرح تاني، بص بقى، أنا مش بتاعة الكلام ده»، وانسجمت النجمة في غناء أغنية «كده يا قلبي»، و«حبيته بيني وبين نفسي»، كما غنت من روائع الزمن الجميل أغنية «انت عمري» لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.



وطلب أحد حضور الحفل من شيرين أغنية درامية، قائلا: «ولا، بيتك هيتخرب؟»، فردت شيرين (ضاحكة): «ما اهو اتخرب خلاص.. واللي بيجي عليا مبيكسبش».