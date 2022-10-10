طارق عرابي

اليوم، يمكنك وضع يديك على بعض الهواتف التي توفر ميزات لن تراها إلا في الهواتف الرائدة، وتغطي جميع احتياجاتك: سواء كانت تصميمات رائعة، أو كاميرات مذهلة، أو سرعة شحن لا تصدق، وشاشات مذهلة، وعمليات سريعة وسلسة مع الكثير من مساحة التخزين. نحب أن نطلق عليها الهواتف الرائدة العصرية.

أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI nova 10 Pro، وهو أحدث إضافة من الشركة إلى سلسلة HUAWEI nova الشهيرة والقوية. يأتي الهاتف الذكي بتصميم مذهل، وكاميرا أمامية مزدوجة بضبط تلقائي للصورة لا مثيل لها بدقة 60 ميجابكسل، وسرعات شحن فائقة السرعة، وتصوير فائق الرؤية – Ultra Vision، وميزات الجهاز الفائق المستقبلية، مما يجعله الخيار الأفضل لنا للحصول على هاتف رائد وعصري اليوم في الكويت في عام 2022.

يُشتق لقب nova من الكلمة اللاتينية "novas”، مما يدل على أن كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار شغف الشباب عند السعي لتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل. تم إنشاء هذه الهواتف على أساس التكنولوجيا المبتكرة، حيث يسعى كل جيل من هواتف سلسلة HUAWEI nova إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعلية ذكية. مع وضع هذه الأيديولوجية في الاعتبار، تأتي إطلاق سلسلة HUAWEI nova 10 الجديدة، التي تنقل السلسلة إلى جيلها العاشر. اعتبارًا من يوليو 2022، جمعت سلسلة هواتف nova أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.

تصميم رائع حيث تلتقي الموضة بالتكنولوجيا:

تأتي سلسلة هواتف HUAWEI nova دائمًا بألوان عصرية وجماليات أنيقة، ويواصل هاتف HUAWEI nova 10 Pro هذا الإرث، حيث يقدم اللون المبتكر - اللون رقم 10 – Colour No. 10 واللونStarry Black .

اللون رقم 10. يصور جماليات رائعة وأنيقة. من خلال الجمع بين اللون الفضي المعدني الأنيق وتصميم Star Orbit Ring الذهبي والأيقونة، تكتمل الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد للهاتف بطبقة متلألئة فوق طبقة لعرض تغييرات رائعة في الألوان تحت الأضواء والظلال المختلفة.

يتكيف هاتف HUAWEI nova 10 Pro بشكل مبتكر مع عملية طلاء مزدوج اللون لتعزيز تصميم Star Orbit Ring، التي تخلق إحساسًا بالانسجام والتناسق. يدمج تصميم Star Orbit Ring بين التكنولوجيا والموضة.

كاميرا أمامية مذهلة بدقة 60 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة مع بعض الميزات الرائعة:

من صور السيلفي إلى مدونات الفيديو، يأتي هاتف HUAWEI nova 10 Pro مزودًا ببعض الميزات المبتكرة الرائعة على الكاميرا الأمامية. تتميز بعدسات كاميرا أمامية مزدوجة عالية الجودة. تتميز إحدى العدسات بأول كاميرا ذات تركيز تلقائي فائق الاتساع بدقة 60 ميجابكسل، تدعم زاوية عريضة تبلغ 100 درجة وجودة فيديو تبلغ 4K، التي توفر دقة ممتازة وحساسية للضوء. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرا الأمامية المقربة الأخرى بدقة 8 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في مجال الصناعة، التقريب البصري حتى 2X وتقريب رقمي يصل إلى 5X، التي توسع حدود الإدراك البشري وتجلب لك أفضل تجربة تصوير عن قرب.

يأتي هاتف HUAWEI nova 10 Pro مزودًا بوظيفة تكبير 0.75 - 5X في وضع الفيديو. من خلال مزيج من الميزات مثل تركيز الكاميرا وحركة الكاميرا وضبط الألوان والتقاط الصوت بالإضافة إلى تحرير الفيديو، أصبح لدى المستخدمين الآن استوديو متكامل الخاص بهم والذي يمكنهم تنشيطه في أي وقت وفي أي مكان. يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على أول كاميرا أمامية في الصناعة مزودة بضبط بؤري تلقائي فوري (تركيز تلقائي) مع اكتشاف رباعي المراحل (QPD). بفضل إمكانات التركيز البؤري التلقائي المطورة للكاميرات الأمامية المزدوجة، يمكن لهاتف HUAWEI nova 10 Pro تبديل التركيز بذكاء على الموضوعات المختلفة داخل الكاميرا، ومن خلال وظيفة Showcase Focus، يسمح بعرض الأهداف بوضوح حتى في مدونات الفيديو التي تم تصويرها في الداخل.

وفي الوقت نفسه، يمكن للهاتف استخدام كاميرات متعددة للهاتف الذكي للتصوير في وقت واحد، والتي توفر تجربة تصوير متعددة الكاميرات مع مزيج من الكاميرات الأمامية المزدوجة، وكاميرات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى التقاط صورة داخل صورة، كل ذلك أثناء تصوير الصور الجميلة بتفاصيل وجه الموضوع ومكياجه وإكسسواراته. علاوة على ذلك، يتميز هاتف HUAWEI nova 10 Pro بمجال واسع للزاوية بدقة 4K في المقدمة. تعمل خوارزمية AI Texture Skin جنبًا إلى جنب مع تكوين إطار XD Fusion على تحسين التصوير الفوتوغرافي للهاتف المحمول لكل سيناريو: لقطات الإضاءة الأمامية والإضاءة الخلفية والنطاق الديناميكي العالي (HDR) لتحقيق تأثيرات بوكيه أمامية حساسة على مستوى SLR، مما يساعد المستخدمين على الالتقاط صور مقربة واضحة وعالية الجودة بنقرة واحدة على الغالق.

تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي -HUAWEI SuperCharge Turbo بقدرة 100 واط

مزود بتقنية HUAWEI SuperCharge Turbo بقدرة 100 واط، يتيح هاتف HUAWEI nova 10 Pro للمستخدمين توديع القلق الذي ينتج من انخفاض البطارية. لتنشيط وضع Turbo، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى توصيل الهاتف بمصدر طاقة ثم النقر فوق رمز الشحن. يستغرق شحن الهاتف بسرعة من 20٪ إلى 80٪ 10 دقائق فقط، بينما يتم شحن الهاتف بالكامل في 20 دقيقة فقط، مما يوفر للمستخدمين تجربة شحن سريعة غير مسبوقة وفورية. يحتوي هاتف HUAWEI nova 10 Pro أيضًا على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في هيكله النحيف.

تصوير فائق الرؤية – Ultra Vision من الدرجة الأولى: صور ومقاطع فيديو عالية الجودة في جميع السيناريوهات

تم تجهيز الكاميرا الخلفية على هاتف HUAWEI nova 10 Pro أيضًا بإعداد كاميرا RYYB Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتكون من كاميرا تصوير رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بعدسة عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا عُمق. تدعم الكاميرا الخلفية لهاتف HUAWEI nova 10 Pro أيضًا التركيز البؤري التلقائي الفوري مع تقنية QPD. عند التقاط صور للأشخاص، يمكن للمستخدمين تحديد ميزة متابعة التركيز في فئة "مدونة فيديو" ضمن "تأثيرات". عندما يُعرض شخص واحد على الإطار، سيتم قفل إطار تركيز الكاميرا تلقائيًا في الموضوع. مع وجود أطراف متعددة في الإطار، يمكن للمستخدمين النقر فوق الموضوع الرئيسي، وعندما يتحول إطار تركيز الكاميرا إلى اللون الأصفر، يتم قفل الموضوع في مجال الرؤية. هناك أيضًا وظيفة Portrait Video، والتي تجعل الصور بتأثيرات بوكيه تبدو طبيعية أكثر من خلال التعرف على الوجه الأكثر تقدمًا وخوارزميات البوكيه في الخلفية. تدعم كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لهاتف HUAWEI nova 10 Pro وظيفة Motion Blur. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التقاط صور بخلفيات غير واضحة جميلة. يأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بميزة AI Snapshot التي يمكنها معالجة العناصر، مثل الأشخاص والسماء والمباني والنباتات، لتعزيز المظهر العام للصور وإحساسها، وقفلها بسهولة وتجميد جمال اللحظات العابرة.

يتم دعم ميزة Super Night Shot أيضًا في هاتف HUAWEI nova 10 Pro، والتي توفر تفاصيل ممتازة تتجاوز تصور العين البشرية في المشاهد المظلمة، بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات استشعار الضوء القوية وتقنية إعادة البناء بدرجة البكسل، لزيادة سطوع المناطق المظلمة. تم تجهيز هاتف HUAWEI nova 10 Pro أيضًا بمصفوفة مرشح ألوان RYYB من الدرجة الأولى من هواوي، والتي تحل محل وحدات البكسل الخضراء في المستشعر مع وحدات بكسل صفراء، مما يزيد من امتصاص الضوء بنسبة 40٪. تدعم حساسية الكاميرا للضوء ما يصل إلى ISO 400000، التي تحسن أداء التصوير بشكل فعال في التصوير في الإضاءة المنخفضة لالتقاط صور ليلية واضحة بتفاصيل غنية.

شاشة منحنية ذات ألوان أصلية بمعدل 120 هرتز

تم تجهيز هاتف HUAWEI nova 10 Pro بشاشة منحنية ملونة أصلية مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث عالي يصل حتى 120 هرتز، بودقة فائقة تبلغ 2652 × 1200 لتوفير رؤية أوسع، والتقاط كل التفاصيل الحية في المشهد.

تجربة مستخدم ملهمة ورؤية

بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device، قامت هواوي بدمج قوائم مختلفة في لوحة التحكم بضغطة بسيطة، ويمكن للمستخدمين استكشاف لوحة التحكم والوصول السريع إلى تشغيل الصوت وإعدادات Wi-Fi و Bluetooth، بالإضافة إلى تسهيل التحكم في أجهزة متعددة كما لو كانت تتحكم في جهاز واحد فقط.

يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض بين عدة شاشات بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي؛ أو انقر على أيقونة HUAWEI MateBook لتنشيط وظيفة العرض بين عدة شاشات بين الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي أو انقر على أيقونة HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات أذن هواوي.

مع وظيفة نظام الملفات الموزعة – Distributed Files، يمكن لهاتف HUAWEI nova 10 Pro أن يعمل أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات التي يريدونها بسهولة أكبر من أي وقت مضى. هذا يعني أنه عندما يقوم المستخدمون بصياغة رسالة بريد إلكتروني على جهاز الحاسوب، يمكنهم إضافة ملفات الهاتف الذكي كمرفق أو عندما يرون الصورة التي يحبونها عند تصفح الإنترنت على جهاز الحاسوب، يمكنهم حفظ تلك الصورة مباشرةً على الهاتف الذكي.

يتضمن هاتف HUAWEI nova 10 Pro خدمات مفيدة ومتميزة مثل Petal Search و Petal Maps و HUAWEI Video و HUAWEI Browser و GameCenter والمزيد. يأتي أيضًا مثبتًا مسبقًا مع AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، حيث يمكنك تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية.