استعدادا لتدشين الخدمة قريبا، تمت تجربة خدمة «أبل باي» للدفع المالي في الكويت، وذلك في عدد من المواقع التجارية.

وجرى التشغيل التجريبي في أكثر من موقع عبر التطبيق الخاص بهواتف «آيفون» وساعات «أبل» لأشخاص لديهم خاصية الدخول.

وتشكل «أبل باي» وسيلة دفع تتيح لعملاء البنوك إجراء معاملاتهم دون الحاجة لتسليم بطاقة الدفع الخاصة بهم إلى شخص آخر أو لمس أجهزة الدفع أو الدفع نقدا، باستخدام مزايا أجهزة «آيفون» لحماية كل معاملة.

وتتمتع خدمة «أبل باي» بالسهولة والسرعة والأمان، ويتم استخدام الخدمة عبر هواتف وساعات شركة أبل.