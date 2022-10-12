يشارك بنك الكويت الوطني في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي المزمع إقامتها في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022 في العاصمة الأميركية واشنطن.



ويرأس وفد بنك الكويت الوطني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة عمر بو حديبة، والمدير العام لفرع بنك الكويت الوطني في نيويورك مروان صبيح.



وسيشارك وفد البنك في الاجتماعات السنوية التي ستناقش أبرز التحديات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى العديد من المواضيع أهمها: الاستثمار في التعليم، وتسريع وتيرة التمويل المناخي، وتشجيع النمو الشامل للجميع، والتصدي لأزمتي الغذاء والوقود.



كما ستناقش الاجتماعات السنوية هذا العام العديد من الموضوعات الهامة من بينها تقرير الاستقرار المالي العالمي وسيستعرض صندوق النقد الدولي تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية، حيث سيتضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية.



وسيحضر الوفد الندوة التي ستعقدها مجموعة الثلاثين العالمية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه مجتمع البنوك المركزية.



كما ستتضمن مشاركات الوفد اجتماعات معهد التمويل الدولي (IIF) والتي ستناقش العديد من الموضوعات من بينها ارتفاع التضخم والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكذلك قضايا التمويل المستدام، ودور الأصول الرقمية والتوقعات الاقتصادية في الأسواق المتقدمة والناشئة.



وسيجري وفد الوطني عددا من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات، التي تقام في ذات الفترة، إذ تسلط الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.

وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.



وتشمل الاجتماعات السنوية العديد من اللجان أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، ومجموعة الثلاثين، حيث من المقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية وأيضا ما يرتبط بتطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء بالإضافة إلى مناقشة أهم السياسات التي ينبغي انتهاجها لتجنب تداعيات مثل تلك المخاطر.



والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص على حضور المحافل الدولية ومثل هذه اللقاءات للاطلاع على آخر التطورات العالمية والأنشطة والفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.