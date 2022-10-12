المبادرة تدعم أعمال إدارة الموارد البشرية وتخفض التكاليف وتحقق الأهداف الإستراتيجية



انطلاقا من سعيه نحو رقمنة وظائف العمل الاستراتيجية ومواءمة أهدافه واستراتيجيته المستقبلية للارتقاء بتجربة موارده البشرية رقميا، طبق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، كأول بنك في الكويت، نظامOracle Fusion HCM Cloud لتحل محل أنظمة Oracle السابقة المستخدمة في العمل.



وتساعد هذه المبادرة المتطورة على توحيد العمليات ضمن إطار منصة بيانات مشتركة، مما يمكن «بيتك» من توفير تجربة متسقة للموظفين عبر مجموعات وإدارة خدماتهم وتوسيع نطاقها بسهولة أكبر عبر بنوك المجموعة والشركات التابعة.



وقال رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد عبدالله العمر: يعتبر التحول الرقمي المتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي محوريا في تعزيز كفاءة أعمال الموارد البشرية في «بيتك» لتحقيق النمو المستدام وبناء كوادر بشرية مجهزة للتحول من بيئة المهام الروتينية واليدوية إلى الرقمية التي تركز على الإنتاجية والتمكين.



وأضاف: إن تعزيز وتوحيد معايير عمليات الموارد البشرية في «بيتك» بقوة الخدمات السحابية سيساهم في زيادة الإنتاجية وبلورة الأفكار القابلة للتنفيذ، ورفع مستوى تجربة العملاء والموظفين.



من جانبه، قال رئيس تكنولوجيــا المعلومــات للمجموعة في «بيتك»، هيثم التركيت إنه من خلال الاستفادة من أفضل الحلول على غرار Oracle Fusion HCM Cloud، يهدف «بيتك» إلى الارتقاء بالخدمات الرقمية المتعلقة بالموارد البشرية.

وأضاف: «هذا التحول سيسهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية وسيوفر قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يمكننا الاستفادة منها لتطوير أداء الأعمال والقدرة على تنفيذها بسهولة وسرعة.



ومن خلال إنشاء منصة Cloud HCM واحدة، سيكون «بيتك» مؤهلا بقوة لاقتناص فرص النمو في الكويت والأسواق الإقليمية الرئيسية، وتعزيز إمكاناته وقدراته عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.



إلى هذا، قال نائب رئيس إدارة تطبيقات الأعمال لمنطقة الخليج وجنوب أفريقيا في شركة (Oracle) راهول ميسرا: ستعمل تطبيقات Oracle Cloud HCM على تمكين «بيتك» من ربط كل عملية عبر دورة حياة الموظف، الأمر الذي سيساعد في تحسين آلية صنع القرار وخفض التكاليف التشغيلية.

مع التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل المساعدين الرقميين ومئات القدرات الجديدة المضافة كل ربع سنة، ستمكن Oracle Cloud HCM أيضا «بيتك» من الاستفادة من أحدث الابتكارات وأفضل الطرق لإدارة أعماله بكفاءة أعلى وتمكين موظفي البنك والمديرين واختصاصي الموارد البشرية على النحو الأفضل.



من ناحيته، قال مدير أول مبيعات في إدارة تطبيقات الأعمال في شركة (Oracle) لمنطقة الخليج، أحمد رشاد: من خلال المنصة المتكاملة التي توفرها تطبيقات Oracle Cloud HCM، سيتمكن «بيتك» من تحسين الكفاءة التشغيلية والعمليات مع استعداده لدخول المرحلة التالية من النمو.

وبفضل الابتكارات الجديدة التي تضاف على التطبيقات كل ثلاثة أشهر، ستكون مجموعة بيتك أيضا مؤهلة بشكل أفضل للاستجابة للظروف المتغيرة في الأسواق والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة.