أعلن بنك برقان عن إطلاقه بطولة برقان الأولى للبادل، التي تعد بطولة احترافية مفتوحة للجميع الفئات على نطاق واسع، كما تمثل هذه الفعالية علامة فارقة في مسيرة البنك الذي يركز على الجانب الرياضي ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، ويواصل سعيه لدعم وتعزيز ثقافة الرياضية في الكويت.



وتنطلق البطولة على أرض ملاعب أكاديمية البادل المفتوحة التي تضم أكثر من 22 ملعبا، وتتميز بالمستوى الرفيع لتجهيزاتها ومرافقها وموقعها على شارع الخليج العربي، إضافة إلى توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات للاعبين، وتهيئة المرافق ليكون هذا الحدث تجربة اجتماعية مميزة للحضور للعائلة ولمختلف الفئات، مما يعد رؤية استثنائية تم تحقيقها بفضل التخطيط والتنفيذ المميزين لأكاديمية البادل.



وتستمر البطولة لثلاثة أيام، 3 و4 و5 نوفمبر 2022، وتشمل 7 فئات محترفين وهواة، للرجال والنساء والناشئين تحت سن 16، بإجمالي عدد متوقع من المشاركين يصل إلى 352 مشاركا ومشاركة، وسيتم تكريم المشاركين المتميزين في نهاية البطولة بكؤوس وميداليات تقديرية من بنك برقان، كما سيحصل الـ 28 فائزا بالمراكز المتقدمة على جوائز نقدية.



وقد علقت رئيس دائرة الاتصالات التسويقية لمجموعة بنك برقان خلود الفيلي عن البطولة بقولها: لطالما كانت الرياضة حجر أساس لدينا في برقان ضمن برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية، وثقافة نؤمن بها بشدة، ومع تنظيمنا لهذه البطولة، نتخذ خطوة في طريق تطبيق التزامنا لتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت، وتقديم حدث احترافي شيق ومميز، وشامل لجميع أفراد العائلة، مستثمرين بذلك الانتشار الواسع الذي تشهده رياضة البادل.



وأضافت: نحرص بطبيعتنا في المجتمع الكويتي على استثمار الرياضة وتحويلها إلى جزء أساسي من حياتنا اليومية، ويعتبر الانتشار الواسع لرياضة البادل اليوم فرصة مثالية لتحقيق ذلك، كما نهدف إلى جعل هذه البطولة حدثا اجتماعيا تفاعليا نابضا بشكل غير مسبوق، وندعو مختلف الأفراد سواء من الراغبين ببدء ممارسة البادل أو الممارسين المحترفين إلى التسجيل والمشاركة في البطولة التي نثق بأنها ستكون حدثا استثنائيا.



الجدير بالذكر أن بنك برقان يفتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة لجميع الرياضيين الراغبين من جميع الفئات حتى تاريخ 25 أكتوبر 2022، كما يمكنهم من خلال متابعة حساب الإنستغرام الخاص ببنك برقان معرفة المزيد من المعلومات حول البطولة، أو التسجيل من خلال الرابط المتوافر هناك.



.. ويعلن الفائز في سحب «المزايا»



أعلن بنك برقان عن فوز صادق مهدي براك بجائزة حساب المزايا الأخير للمقيمين بقيمة 4000 دينار، وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز. ويقدم حساب المزايا من بنك برقان مميزات تم تصميمها خصيصا للمقيمين لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية، حيث يمكن لأصحاب الحساب الحصول على بطاقة ائتمان مجانا في السنة الأولى، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض، كما باستطاعة العملاء الاستفادة من العروض والخصومات المميزة.



وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه الكرام.

وسيواصل بنك برقان تقديم خدمات متميزة وسحوبات خاصة بهدف تجاوز تطلعات العملاء مع توفير فرص للفوز بجوائز نقدية قيمة خلال هذا العام.