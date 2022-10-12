في إطار حرصه على مكافأة عملائه، ومشاركتهم كافة اهتماماتهم، أعلن بنك الخليج عن الفائزين في حملته الترويجية لبطاقات فيزا FIFA كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر الشهر المقبل.



وفاز بباقات بنك الخليج لحضور مباريات كأس العالم، كل من:



محمد مطلق حسن (باقة حضور المباراة الافتتاح).



جاري جوباول (باقة حضور مباراة الدور نصف النهائي).



عائشة محمد النجدي (باقة حضور مباراة الدور ربع النهائي).



كما فاز كل من العملاء التالية أسماؤهم بباقة حضور مباراة دور الـ 16، وهم: دوددا مورثي، وليد المفرج، لطفي أحمد العبدالله، ألفا ثوماس، رأفت أحمد عبدالدائم، جراح مشعل الخلف، عبدالعزيز الخضيري، سعود عبدالعزيز الجناعي، فيصل الحبيب، مها فتحي عزمي، نضال عبدالله، مشعل المسلم.



ومنح بنك الخليج الفرصة لعدد 15 فائزا، مع مرافق لكل فائز من حاملي بطاقة فيزا الائتمانية المشاركين في الحملة، التي بدأت في الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر الماضي، وتشتمل كل باقة يفوز بها العميل على: تذكرة طيران ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية لشخصين من الكويت إلى قطر، مع إقامة فندقية لمدة 3 أو 4 أيام (حسب الباقة)، إلى جانب الإفطار وتذكرتين لإحدى مباريات البطولة، وهدية من «فيزا» بقيمة 400 دولار لكل باقة، فضلا عن المواصلات، وخدمة فيزا كونسيرج في الفندق.



وكان البنك قد استقبل الجمهور والعملاء في جناحه في مجمع الأفنيوز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، استكمالا لحملته الترويجية لبطاقات فيزا FIFA كأس العالم ، علما أن البنك قد أطلق أغنية خاصة بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA 2022، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: نهنئ الفائزين ومرافقيهم على الفوز بباقات بنك الخليج لحضور مباريات كأس العالم في قطر، ونتمنى لهم طيب الإقامة والاستمتاع بفعاليات البطولة.



من جانبها، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق، نجلاء العيسى: كعادته دائما وتفعيلا لشعاره «معاكم دوم» يحرص بنك الخليج على مشاركة العملاء والمجتمع كافة مناسباتهم واهتماماتهم، التي تضفي عليهم أجواء البهجة والسعادة.