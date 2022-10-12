في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته، التي تكرس مكانته الرائدة في الصناعة المصرفية، حصل البنك الأهلي المتحد على شهادة الآيزو المرموقة معيار إدارة الجودة ISO 9001:2015 الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطوير وتقديم الخدمات من Al-CUMUS ISOOQAR، وتعد هذه الشهادة معيار إدارة الجودة المعترف به عالميا الذي طورته ونشرته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وقد تم إصدارها بعد مراجعة شاملة وتقييم في الموقع للعمليات والوظائف التجارية مقابل أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات المعيار.



وتؤكد هذه الشهادة قدرة البنك على تقديم المنتجات والخدمات باستمرار والتي تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتساعد في مراقبة وإدارة الجودة باستمرار عبر جميع عمليات تقنية المعلومات مع وضع معيار للأداء والخدمات المتسقة.



وبهذه المناسبة، قال عبدالله جراغ مدير عام تقنية المعلومات في البنك الأهلي المتحد إن حصول البنك على هذا الاعتراف الدولي من قبل الآيزو يمثل ضمانا إضافيا لعملائنا لنجاحنا في تطوير خدمة العملاء ونيل رضائهم من خدمات مصرفية تتمتع بمستوى عال من الأمان والجودة والكفاءة بما يتماشى مع مكانة «المتحد» الريادية في القطاع المصرفي الكويتي.



وأكد جراغ أن «المتحد» يعتمد أعلى معايير خدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل ضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع العمليات والخدمات المصرفية، كما يتميز البنك بحرصه المتواصل على سلاسة وسلامة سير العمليات ضمن أعلى معايير الأمن والحماية العالية لبيانات العملاء من خلال دمج أحدث تقنيات الأمن السيبراني وأكثرها كفاءة لمنع أي خرق للبيانات الشخصية والمصرفية بما ينعكس على الحفاظ على ثقة عملائه والحفاظ على مكانته المتميزة.



وأوضح جراغ أن «المتحد» وضع مجال الأمن السيبراني وحلوله المختلفة على رأس أولوياته ويقوم بالاستثمار فيه بشكل مركز، لما لهذا الجانب من أولوية قصوى في دعم مختلف قنوات العمليات المصرفية.