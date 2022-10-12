في اعتراف دولي جديد، يبرز دوره الرائد ومساهمته في تنمية قطاع التمويل الإسلامي، ويؤكد التزامه بالاستدامة والممارسات المسؤولة تجاه البيئة والمجتمع والحوكمة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن الفوز بجائزة «أفضل صفقة صكوك لها تأثير اجتماعي في 2022»، من منصة «ذي أسيت»



(The Asset) الإعلامية الدولية، وذلك عن مساهمته كمدير مشترك في صفقة إصدار «صكوك استدامة» للبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي، وهو يعد أكبر إصدار عام بالدولار الأميركي للبنك الإسلامي للتنمية حتى تاريخه، والذي تم تخصيص 90% من العائدات لمشاريع التنمية الاجتماعية و10% لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء.



وقد جاءت هذا الجائزة التقديرية لـ KIB من The Asset ضمن برنامج جوائزها السنوي للتمويل الإسلامي، بعنوان «تريبل أي»، وهو واحد من أهم البرامج الدولية المرموقة التي تكرم المؤسسات المالية التي تعمل في مجال التمويل الإسلامي حول العالم، ولأكثر من 20 عاما، وذلك عن أهم وأكبر الصفقات والمعاملات التي أنجزتها خلال السنة، مع تركيز خاص على الاستثمار المستدام، مرشحة KIB هذا العام، عن دوره في صفقة إصدار «صكوك الاستدامة» للبنك الإسلامي للتنمية.



وضمن هذا الإطار، قامت لجنة تحكيم Triple A الدولية، والمؤلفة من مجموعة متخصصة من الخبراء في الصناعة المالية الإسلامية، ومنظمات خارجية غير منافسة في البرنامج، باختيار KIB من بين المؤسسات الأخرى، ليكون هو الفائز باللقب ضمن هذه الفئة، وذلك لنجاحه في استيفاء عدة معايير رئيسية، أقرتها اللجنة ضمن منهجيتها في إجراء التقييمات، بما يشمل: أثر الصفقة الإيجابي على الصعيد المجتمعي والاقتصادي، ومدى أهميتها، ودرجة تعقيدها وفعاليتها، كما بحث تقييم اللجنة في وقت طرح الصفقة في السوق، والتحديات وكيفية تجاوزها، وما انفردت به الصفقة عن غيرها، كذلك مكانة الجهة التي أصدرتها.



وفي كلمة من مدير عام إدارة الاستثمار في KIB، جمال البراك، بهذه المناسبة، قال: يزيدنا فخرا بأن نرى KIB يواصل تقدمه والتأكيد على مكانته الرائدة في مجالات الصناعة المالية الإسلامية المختلفة، لينال مثل هذا الاعتراف الدولي كل عام من مساهمته الفعالة في تنمية قطاع التمويل الإسلامي.

وحصولنا على مثل هذه الجوائز عن مشاركاتنا في إصدارات الصكوك يعكس جدارتنا وإمكانياتنا المتقدمة في إدارة استثمارات ومعاملات مالية رفيعة المستوى، كما يبرز دورنا الريادي في دفع الابتكار في التنمية المستدامة لسوق الاستثمار الإسلامي على الصعيد المحلي والإقليمي.