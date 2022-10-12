أعلنت شركة كاريبو كوفي، الشركة الرائدة في مجال صناعة وتقديم أجود أنواع القهوة دعمها لمتسابق الموتو كروس عمر المدلج في سباقه القادم بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، ضمن مبادراتها في دعم الرياضيين المتميزين في البلاد.



وكان المدلج قد شارك في عدة سباقات في الكويت وخارجها وفاز بالمركزين الثاني والثالث في السباقين الأخيرين في مارس 2022.



وبدأ شغف المدلج في رياضة الدراجات النارية منذ الصغر، وفي عام 2014 بدأ في احتراف رياضة الموتو كروس ليحقق فيها نتائج غير مسبوقة ويفوز بعدة سباقات داخل الكويت وخارجها.

وهنا يقول المدلج: «هدفي الآن هو المشاركة في البطولات العالمية لوضع اسم بلدي في المحافل الدولية».



من جانبها، قالت مديرة التسويق سالي طعمي: «فخورون بدعمنا للمتسابق الكويتي عمر المدلج وهي من ضمن مبادراتنا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية لنشر المزيد من التوعية على أهمية الرياضة والحث على ممارستها».



يذكر أن سلسلة كاريبو كوفي، التي تعد من أكبر سلاسل المقاهي على مستوى الولايات المتحدة تأسست في العام 1992، وافتتحت فرعها الأول في ذلك التاريخ في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة، ولديها نحو 600 فرع في شتى أنحاء العالم.

وتدير شركة امتيازات الساير أكثر من 70 محلا وهي الوكيل الحصري لكاريبو كوفي في الكويت. وتتضمن منتجاتها مزيجا من أفضل أنواع القهوة والمأكولات بالجودة العالية.