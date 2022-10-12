أنهت اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات لألعاب القوى برئاسة رئيس الاتحاد الكويتي للعبة سيار العنزي كل الترتيبات لاستضافة البطولة التي تقام على ميدان الاتحاد في منطقة كيفان وتنطلق غدا بمشاركة 33 منتخبا آسيويا وتستمر 4 أيام.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات السعودية وقطر والبحرين وعمان وسورية ولبنان والأردن وفلسطين واليمن والعراق وإيران وبنغلاديش وباكستان وبروناي والصين تايبيه وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وكازاخستان وكوريا وقيرغيستان ولاوس وتايلند وماليزيا ونيبال وجزر المالديف والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وطاجيكستان وفيتنام وأوزبكستان، إضافة إلى الكويت مستضيفة البطولة.



ويشارك منتخبنا الوطني بـ 37 لاعبا ولاعبة منهم 29 لاعبا و8 لاعبات سيتنافسون بمختلف المسابقات الـ 26 لهذه الرياضة التي تلقب بأم الألعاب وسيقود منافساتها تحكيميا 30 فنيا دوليا مرشحين من الاتحاد الدولي.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى القطري دحلان الحمد ان الاتحاد القاري واثق تماما من نجاح الاتحاد الكويتي في تنظيم البطولة، مضيفا ان الاتحاد الكويتي يملك كوادر إدارية وفنية قادرة على تنظيم أهم الملتقيات القارية والدولية لهذه الرياضة.



ولفت إلى ان مشاركة هذا الكم الكبير من الدول الآسيوية في البطولة يعد أمرا إيجابيا لرياضة ألعاب القوى الآسيوية متوقعا ان تظهر المنافسات بصورة قوية.