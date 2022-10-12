القاهرة - سامي عبدالفتاح



أكدت رابطة الاندية المحترفة المصرية أن مسابقة الدوري المصري ستستمر أثناء إقامة فعاليات بطولة كأس العالم نوفمبر المقبل.

وأكد عضو اللجنة ثروت سويلم أن الأندية لم تعترض على اللعب وقت كأس العالم.



وأوضح أن هذا القرار في صالح الأندية، لأنه من الأفضل لعب بعض المباريات وقت المونديال، بدلا من الانتظار لمدة شهر ثم استئناف الدوري.



وأشار إلى أنه يرفض استقدام حكام أجانب، لأن مصر تملك أفضل حكام في أفريقيا، كما يرفض تعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام.



وفي الشأن نفسه، يواصل رئيس لجنة المسابقات عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، التحضير لإعلان جدول الدوري خلال الأسبوع الجاري.



وفي الخطوات الأخيرة للميركاتو الصيفي أعلن نادي الزمالك التعاقد مع لاعب إنبي مصطفى شلبي، بشكل رسمي، قبل ساعة تقريبا من غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية.



يشار إلى أن الزمالك أبرم العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية على رأسها زكريا الوردي ونبيل عماد «دونجا» وعمر جابر وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري.



كما أعلن الزمالك التعاقد مع عمرو السيسي، لاعب وسط نادي طلائع الجيش، ليكون الصفقة الأخيرة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.