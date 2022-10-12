أوقف الهلال مسلسل انتصارات جاره الشباب عند ست مباريات على التوالي، وذلك بعدما فرض عليه التعادل 1-1 أول من امس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وفشل الشباب في فك العقدة الهلالية، فهو لم يعرف طريق الفوز أمام منافسه في 19 مباراة متتالية في مختلف البطولات، إذ فاز الأخير في 13 منها وتعادلا في ست.



تقدم الهلال بهدف المالي موسى ماريغا (21) وأدرك الشباب التعادل بهدف البرازيلي كارلوس جونيور (56) بعدما أهدر منافسه ركلة جزاء قبل هدف التعادل بدقيقتين.



ورفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الشباب رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الطائي الفائز بدوره على الرائد 2-0.



من جهته، حقق الطائي فوزا مستحقا على مضيفه الرائد 2-0 ، وبهذه النتيجة رفع الطائي الذي خاض شوطا كاملا بعشرة لاعبين، إلى 15 نقطة، بينما بقي الرائد على رصيده السابق 9 نقاط.

وعاد الوحدة لسكة الانتصارات عقب فوزه على الباطن 2-0، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.