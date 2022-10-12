واصل فريق النادي البحري للسباحة تحقيق المراكز الأولى والمتقدمة في البطولة العامة للسباحة التي ينظمها الاتحاد الكويتي للسباحة لجميع المراحل السنية في الحوض الأولمبي بنادي كاظمة، وكان للاعبي فريق البراعم في الفئة العمرية 9 سنوات حضورهم القوي من خلال تحقيق اللاعب أحمد محمد أشكناني ذهبية المركز الأول سباق 50 متر حرة، وتحقيق فريق النادي لنفس الفئة والمكون من أحمد محمد أشكناني وجاسم عقيل أشكناني ومحمد كريم عبدالعليم وعلي حسين دشتي ذهبية المركز الأول لسباق 4 في 50 متر تتابع متنوع.



وفي الفئة العمرية 15-17 سنة حقق لاعب النادي محمد سلطان العتيبي فضية المركز الثاني في سباق 200 م فراشة إلى جانب تحقيقه فضية 400 م حرة وحقق زميله يوسف خالد المكيمي برونزية المركز الثالث، فيما حقق فريق النادي المكون من علي الشمالي وخالد العتيبي ومحمد العتيبي ويوسف المكيمي برونزية المركز الثالث لسباق 4 في 50 متر تتابع متنوع.



وأشاد المدير الفني للألعاب المائية بالنادي فيصل أحمد بالنتائج المتميزة للفريق مشيرا إلى أن الفريق سيواصل خوضه وبكل قوة لبقية منافسات البطولة التي ستنتهي في 27 الجاري.