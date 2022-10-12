أسامة أبوالسعود



أصــدرت قنـصـلـيــة جمهورية مصر العربية بالكويت بيانا أشارت فيه إلى أنها ‎رصدت قيام بعض الأفراد بتجميع بيانات للمواطنين بحجة إرسالها لوزارة الهجرة المصرية لاستقدام لجنة بطاقات رقم قومي.



وتابعت القنصلية المصرية «وتحذر القنصلية كافة المواطنين من التعامل مع أي أفراد أو مجموعات أو روابط، حيث ان كافة الأمور المتعلقة بالمعاملات القنصلية للمواطنين تتم فقط عبر القنصلية المصرية بالكويت».



وأضافــت «وتـهـيــب القنصلية بالمواطنين الى عدم إعطاء أي بيانات تخصهم تتعلق بأي معاملة قنصلية لأفراد أو مجموعات من الجالية المصرية أو غيرها، سواء المتعلقة بلجان بطاقات الرقم القومي أو خلافه، وذلك حفاظا على أمن وسرية بيانات المواطنين».



وختمت القنصلية بيانها بالإشارة إلى أن مخاطبة جميع الجهات الرسمية داخل مصر تتم فقط عبر البعثات المصرية الديبلوماسية والقنصلية بالخارج وليس عن طريق أفراد أو تجمعات أو روابط مهما كانت.