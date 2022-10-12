تواصل الليرة السورية انخفاضها أمام العملات الأجنبية، بعد فترة على تذبذب «طفيف» بقيمتها صعودا وهبوطا.



وبحسب موقع «الليرة اليوم»، المتخصص بأسعار صرف العملات الأجنبية، وصل سعر مبيع الدولار الواحد امس، إلى 5000 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 4960 ليرة.



وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت قيمة الليرة السورية بالانخفاض لتكسر حاجز أربعة آلاف ليرة سورية، منتصف يوليو الماضي، وتصل إلى 4500 ليرة للدولار الواحد منتصف أغسطس الماضي، وتشهد استقرارا نسبيا عند هذه الحدود.



ومنذ مطلع سبتمبر الماضي، تراوحت قيمتها بين 4700 و4900 ليرة للدولار الواحد، لتصل إلى حاجز 5000 ليرة، وسط توقعات بتجاوزه.



ويعتبر الانخفاض الأخير لقيمة الليرة السورية «متوقعا»، خاصة بعد أن رفع مصرف سورية المركزي، في 19 من يوليو الماضي، سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة، في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة، إلى 3 آلاف و15 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية إلى 3 آلاف ليرة.



ومن المتوقع أن تشهد الأسواق السورية ارتفاعا في الأسعار، على خلفية قرار مصرف سورية المركزي.