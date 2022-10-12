محمود عيسى



تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء» في عدد يوم الاثنين الماضي، ذكرت مجلة ميد ان شركة البترول الوطنية الكويتية دعت 3 استشاريين عالميين لتقديم عطاءات لعقد إجراء دراسة جدوى لتصميم وبناء رصيف تصدير جديد للمشتقات النفطية المكررة في مصفاة ميناء الأحمدي.



وقدرت ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية أن قيمة العقد الرئيسي للمشروع ستبلغ حوالي 100 مليون دولار.



وستقوم الشركة الفائزة بالعقد بتقييم التكلفة المحتملة لعملية البناء والخطط اللازمة لبناء رصيف قادر على استقبال الناقلات الضخمة باستخدام أحدث التقنيات.



وقد حددت شركة البترول الوطنية الكويتية الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 29 ديسمبر 2022. وقد تمت دعوة الشركات التالية للمشاركة:



٭ إنجنيرز إنديا (الهند).



٭ مستشارو PROES (إسبانيا).



٭ تيبودين بيلفينغر (ألمانيا).