أعلن أمين السر العام للجمعية الكويتية للدراسات العليا د.بدر المطيري عن انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي لأول جمعية 22 الجاري تحت شعار نحو تحقيق استراتيجية الكويت 2035.



وقال: المؤتمر سيشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية في الدول العربية والخليجية منهم جامعة الكويت والجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة قطر وجامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة الشارقة، وجامعة الأميرة سامية، حيث سيتم تقديم أبحاث علمية في المؤتمر الذي سيعقد في الكويت للمرة الأولى..



وأضاف المطيري: المؤتمر مهم جدا خصوصا بعد جائحة كورونا، حيث ان دول العالم اعتمدت التحول الرقمي وهو ما نبحث عنه، خصوصا في الكويت في شتى المجالات لافتا الى ان الهدف من المؤتمر تعزيز دور البحث العلمي في شتى مجالاته وجمع الاكاديميين والباحثين المشاركين بافكارهم الجديدة ومناقشة تطوراتهم الحالية في مجال الادارة وفي مجال التحول الرقمي التكنولوجي الذي يسهم في تحسينه بشكل مستدام وهي فرصة للأكاديميين والباحثين للالتقاء والتفاعل مع المشاركين المحليين الدوليين وتمكينهم من نشر ابحاثهم ومناقشتها.



وتابع المطيري: ستكون بالمؤتمر لجان رفيعة المستوى ستنشر جميعها في مجلات معروفة المستوى ومفهرسة عالميا، ونتمنى التفاعل من الاكاديميين والباحثين في الدراسات العليا للمشاركة ووضع رؤاهم وافكارهم وخططهم والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الكويت لرؤية 2035، وذكر ان المؤتمر مجال للتعاون مع جهات معنية بالكويت ومنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة للأوقاف، بالاضافة الى جامعة الكويت ود.يوسف الرومي الذي قدم دعما لا محدودا وإقامة المؤتمر في جامعة الكويت في قاعة الشدادية في كلية العلوم الحياتية بتاريخ 22/23 اكتوبر الحالي.



وزاد: المؤتمر الدولي الأول في التحول الرقمي هو الأول من نوعه في الكويت بحضور رؤساء جامعات دولية وعربية واقليمية وسعودية ومصرية وأردنية وبحرينية وجميعهم اساتذة مهتمون وباحثون في قطاعاتهم وهيئاتهم الحكومية والهدف من الموتمر تعزيز البحث العلمي في شتى مجالاته وجمع الاكاديميين والباحثين للمشاركة بأفكارهم الجديدة ومناقشة تطورات البحث العلمي في الادارة العامة.



واستطرد المطيري: لا شك ان التحول الرقمي والتكنولوجي حاليا خصوصا في دول الخليج مهم جدا بسبب المعاناة الكبيرة خلال جائحة كورنا والمجال حاليا مفتوح ونود تسليط الضوء على هذا الأمر وأن نصل الى تحول رقمي جيد، وحاليا نرى الحكومة بدأت بتطبيق (سهل) وحتى الآن ما وصلنا للمرحلة التي نبتغيها في التحول الرقمي في الكويت.



وحول مطالبات المؤتمر قال: حاليا تم تقديم أبحاث عديدة من قبل المهتمين بهذا الجانب من الدول العربية والأجنبية التي تتم مناقشتها في المؤتمر الدولي الأول للجمعية لتقريب وجهات النظر في بعض الدول العربية والخليجية انطلقت انطلاقة كبيرة خاصة في التحول الرقمي وقطعت شوطا كبيرا نستطيع ان نقول 90% الوصول الى هذا التحول الرقمي الممتاز في بلدانهم وهذا يكون الداعم الحقيقي لنا في المؤتمر لأن أبحاثهم وندواتهم ستناقش وتسهم في التحول التكنولوجي في ضوء التحول الرقمي في الكويت.



وشكر المطيري رؤساء الجامعات العربية والخليجية ومدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ود.خالد الفاضل والامانة العامة للأوقاف على دعمهم الحقيقي لهذا المؤتمر ووقوفهم بجانب الجمعية لنهضة البلد بالجانب التكنولوجي وجانب التحول الرقمي وكذلك وزارة الاعلام المتمثلة في اذاعة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت على تغطيتهم الممتازة.