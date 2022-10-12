بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء»، عن ان الوزارة تعمل على التوسع في خدمات رعاية المسنين في منازلهم عبر تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المسن، وذلك عبر الشراكة الاجتماعية بين الوزارة وجمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، بالإضافة الى إبرام بروتوكولات واتفاقيات مع الجمعيات التعاونية لدعم الفرق الطبية وتوفير أفضل الخدمات في جميع المناطق الكويتية.

وأكد المصدر أن الكثير من الجمعيات التعاونية بادرت لدعم هذه الفرق بالعديد من المناطق والعمل جار على التعاون في مناطق جديدة.