عبدالهادي العجمي



كشف مصدر حكومي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن رغبة الحكومة الجديدة في إدراج مكافأة العسكريين من منتسبي الجيش والحرس الوطني ضمن فئة «عالي الخطورة» بعد ان كانت المكافآت ضمن «متوسطة الخطورة».



ولفت المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تقديرا لهاتين الجهتين العسكريتين للجهود الكبيرة التي بذلها منتسبوهما خلال جائحة كورونا. وذكر المصدر ان إقرار القانون الخاص بهذه المكافآت سيكون من أولويات القوانين التي ستبادر بها الحكومة الجديدة في أولى جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول الأسبوع المقبل. وختم المصدر مؤكدا ان المكافآت ستكون في حسابات مستحقيها فور التصويت على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية خلال فترة لا تتجاوز الـ 72 ساعة.