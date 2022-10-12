مع انخفاض درجات الحرارة إيذانا بقرب موسم الشتاء يمضي الكثير من الأسر أوقاتا طويلة في الهواء الطلق خارج أسوار المنازل هذه الأيام مهيئة لذلك جلسات خارجية في محيط البيت أو ما يعرف بالحوش أي الفناء أو في الارتداد المقابل للمنزل وحتى في شرفات المنازل للاستمتاع بالطقس الجميل.

وتطورت تصاميم الجلسات الخارجية بشكل لافت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت توفر قدرا مماثلا من الراحة والسعة كما هي جلسات غرف المعيشة داخل البيت لتستوعب أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء الذين ينتظمون في زيارات اجتماعية يومية أو أسبوعية تحت أشعة الشمس الدافئة أو عند المساء حيث الطقس المائل إلى الاعتدال والبرودة.

وسجلت مبيعات المحلات المخصصة للأثاث الخارجي انتعاشا اقتصاديا ملحوظا مع زيادة الطلب على شراء الأثاث الخارجي للاستمتاع بالطقس الجميل.

وفي الأثناء تعطي الجلسات الخارجية للدواوين والبيوت حركة وحياة واطمئنانا في الفريج أو الحي حيث تتشكل مجاميع متنوعة أمام المنازل والدواوين على امتداد الشوارع الداخلية والرئيسية.