عبدالكريم أحمد

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسة عقدها قبل قليل، ترشيحات المناصب القضائية الشاغرة.

وأفاد مصدر مطلع بأن المجلس اعتمد ترشيح رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي رئيسا له، إلى جانب استمراره رئيسا للمحكمة الدستورية.

وأضاف بأن المجلس اعتمد أيضا نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد أبو صليب رئيسا لهذه المحكمة، ووكيل محكمة التمييز المستشار يونس الياسين نائبا له.

وبشأن المستشار إسحق الكندري، أفاد المصدر بأنه سيصبح بقوة القانون عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بناء على السن والأقدمية.

ولفت إلى أن المجلس سيرفع ترشيحه إلى وزير العدل لإحالته إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم خاص بكل منصب قريبا.