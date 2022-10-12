عبدالكريم أحمد

تلقت المحكمة الدستورية اليوم 18 طعنا انتخابيا جديدا رفعت إجمالي الطعون المقيدة ضد نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي والمراسيم الخاصة بها، إلى 27 طعنا.

وأقام الطعون الجديدة ناخب الدائرة الأولى المحامي مصطفى عيسى ملا يوسف، ومرشح الدائرة الأولى علي عبدالرسول منصور القطان، ومرشحو الدائرة الثانية فهد صياح شايع أبو شيبة وفهد عبدالعزيز فهد المسعود ومحمد مفرج المطيري وخالد عايد جاسم العنزي وأحمد محمد أحمد الحمد، ومرشح الدائرة الثالثة مبارك زيد مبارك العرو، ومرشحو الدائرة الرابعة ضيف الله فضيل ضيف أبو رمية ومبارك بنيه خلف العرف وفرز محمد فرز الديحاني وعسكر عويد عسكر العنزي، ومرشحو الدائرة الخامسة مبارك عبدالله فهاد العجمي وحمود محمد ناصر الحمدان وفيصل طلق محمد العازمي وأحمد محمد مطلق العتيبي وحمود مبرك براك العازمي.

ويطعن المحامي ملا يوسف بنتائج الدائرة الأولى بصفته ناخبا فيها، فيما يطالب المرشحون الطاعنون بإعلان فوزهم في دوائرهم وببطلان إعلان من حصلوا على مراكزهم، بقول منهم إن عملية الفرز والتجميع شابها خطأ أدى إلى عدم احتساب أصوات لصالحهم.

كما قدم النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد محمد الحمد طعنا بخلاف طعنه المشار إليه، يطالب فيه بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة والمرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب «التصويت بالبطاقة المدنية» وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية «ضم المناطق الجديدة»، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في تاريخ 29 سبتمبر الماضي.

ويتوقع أن تستقبل المحكمة مزيدا من الطعون الانتخابية غدا الخميس ومع إغلاق باب تلقي الطعون الأحد المقبل.