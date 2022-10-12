عبد الوهاب العيسى: طالبتُ رئيس الوزراء بفريق حكومي جديد يملك رؤية وبرنامجاً محدداً

جنان بوشهري: أبلغتُ رئيس الوزراء أن التعاون بين السلطتين يؤدي إلى الاستقرار السياسي المطلوب لتحقيق الإنجازات

التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، صباح اليوم الأربعاء، النائبين د. جنان بوشهري وعبد الوهاب العيسى ضمن لقاءاته التشاورية مع المجاميع النيابية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومستجدات الساحة.

ومن جانبه قال النائب عبد الوهاب العيسى إنه "التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتم خلال اللقاء التأكيد على أن استقرار الدولة باستقرار المواطن، وذلك من خلال وظيفة لكل شاب بعد تعليمه وبيت لكل رب أسرة بمستوى معيشي عالي في وطن آمن واقتصاد مستدام متنوع المصادر والانفاق في إطار احترام الدستور وتفسيراته، و‏بفريق حكومي جديد يملك رؤية وبرنامجا محددا، وأشكر سموه على استضافته".

وبدورها قالت النائب جنان بوشهري: التقيتُ اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد في إطار لقاءات سموه مع أعضاء مجلس الأمة، وأبلغت سموه أن التعاون بين السلطتين يؤدي إلى الاستقرار السياسي المطلوب لتحقيق الإنجازات.

وتفاصيل ما تطرقت إليه خلال اللقاء في البيان المرفق.