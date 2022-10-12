كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، خلال أحداث الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس على قناة "dmc" المصرية، عن أمنية تتمنى حدوثها على أرض الواقع.

وجاءت إجابة شيرين عقب سؤال إسعاد يونس لها، "لو لقيتي 20 مليون دولار نفسك تعملي بيها إيه"، لترد عليها شيرين أتمنى بناء مسجد ومستشفى ويكون العلاج فيها بالمجان للأطفال وكبار السن.

لتتوالى بعدها أسئلة إسعاد يونس لها ، منها "القوة الخارقة" التي تحلم بها، لتقول لها شيرين:" أتمنى ألا أتأثر بالظروف والمشاكل التي أتعرض لها"، مضيفة "ويكون مفيش حاجة تأثر فيا مهما سمعت او اتحطيت في مواقف".

وعن أحلامها بعد عشرين عاماً، أوضحت أنها تتمنى أن تكون حياتها مثل حياة السيدة فيروز وتحظى مثلها باهتمام كبير من قبل أبنائها.

وتابعت "ابنتي هنا ذكية للغاية وأتمنى أن تعمل مهندسة صوت كي تسجل لي أغنياتي عندما أكبر في العمر".

وعن اللحظات المؤلمة، أشارت شيرين أن اللحظة الصعبة والمؤلمة التي مرت بها هي عندما رأت والدها يعاني أمامها ولا تستطيع فعل شيء ، لذلك تجد نفسها ضعيفة أمام كبار السن.

وأشارت شيرين إلى أنها حافظت على طبيعتها طوال 20 عاما مضت وأنها ظلت عفوية كما هي ولكنها تحاول أن تصبح متزنة.