في استمرار لعملها الدؤوب بتحقيق جيل قرآني واع وفاعل أقامت وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه حفلا ختاميًا للدورة الثانية من هذا العام وبالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة، حضره السيد/ عثمان العثمان ممثل الأمانة العامة للأوقاف.

صرح بذلك مسير الظفيري المدير التنفيذي للوقفية، وقد شارك في هذه الدورة العديد من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا بمختلف فئاتهم العمرية، واجتاز (101) منهم الدورة، فيما تميز من هذا العدد (23) من الطلبة والطالبات بحفظهم واتقانهم للقرآن، وهذا مما تسعى إليه الوقفية.



واجتاز عدد (18) طالبًا وطالبة الدورة لمرحلة التأسيس، فيما اجتاز عدد (7) من حلقة الكبار لهذه الدورة.



وأشاد الظفيري بالشراكة المجتمعية، من خلال تعاون الوقفية مع الجهات الرسمية والأهلية لتحقيق ما تصبو إليه في مجال حفظ كتاب الله تعالى وفهمه، مشيدًا بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة؛ حيث كان لها أثرًا بالغًا في حفظ طلبة وطالبات الوقفية لكتاب الله تعالى بجميع المستويات في الحلقات القرآنية التابعة للوقفية.



وتقدم الظفيري بالشكر الجزيل إلى الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة على تعاونهم مع الوقفية سائلا الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.



وختم تصريحه بأن الوقفية على استعداد تام لتقبل أي طالب وطالبة وبأي مرحلة عمرية من سن السابعة فمافوق لحفظ كتاب الله تعالى في حلقاتها، داعيا من يريد المشاركة بزيارة مواقع التواصل الخاصة بالوقفية.