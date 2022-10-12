عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة السابعة مـن (N7) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد، والتي تشتمل على 246 قسيمة بمساحة 400 متر مربع وذلك للمخصص لهم حتى تاريخ 24 يوليو 2017 وفقا للمواعيد التالية : توزيع البطاقات يومي الخميس 13 اكتوبر 2022 و الاحد 16 اكتوبر 2022 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 17 اكتوبر 2022 و اجراءعملية القرعة يوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهمضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعهصباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوامالرسمي.
ولفتت "السكنية" الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسةستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما يرجى من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن الخبر الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح بمنطقة (جنوب السرة) في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنينالموافق 17 اكتوبر 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وتهيب المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة ، مشيرة الى انه لن يسمح بدخولالقاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة .
وفيما يلي الأسماء كالتالي :
0001 بدر سمير صالح السعيد
0002 عمر عبدالكريم مصطفى المرزوق
0003 محمد خليفه خليل سناسيرى
0004 صالح محمد راشد المرى
0005 محمد غازى جاسي العازمى
0006 خالد جاسم محمد العطيه
0007 حمد يوسف سالم الجيران
0008 محمد عبد العال على جمعه
0009 فهد خالد عماش العتيبى
0010 مساعد عبد الله احمد الحسينى
0011 فيحان سعد سعود المطيري
0012 حمد عبد الله مرشد السليمان
0013 على محسن خضير المحسن
0014 عبد الله حجاب بدر جويعد
0015 ناصر محمد عامر الزامل
0016 مبارك فواز مبارك العجمى
0017 راشد على فهيد الهاجرى
0018 نواف نقا نافل العازمي
0019 محمد حمد على المرى
0020 فواز خليف سليمان الشمرى
0021 سالم خلف محمد العازمى
0022 صالح محمد رجا العازمى
0023 فهد مطلق خلف العازمى
0024 عبدالله احمد جاسم عرب
0025 خالد محمد خالد الخبيزي
0026 سعود عبد العزيز حطاب الحطاب
0027 حمد محمد جابر المرى
0028 خالد راشد على الرقم
0029 بدر احمد خليفه الشاهين
0030 ميثم باقر عبد الله خاجه
0031 عبد الله محمد حمد العجمى
0032 جاسم علي جاسم اللنقاوي
0033 سالم فيصل عبد المحسن العتيبى
0034 ابراهيم حسن عباس الطيب
0035 طلال حمدى هلال المطيرى
0036 فهد سامى فهد الوهيب
0037 عبد الله أحمد داود الانصاري
0038 خالد عبد الرحمن عبد الرزاق البعيجان
0039 يعقوب فريد هاشم
0040 فهد عبد الرحمن احمد زبيد
0041 غازي عطاالله غزاى
0042 احمد حمود حمد زريج
0043 ماجد عبد الله مطلق الرشيدى
0044 سعود محمد ناصر العبد العالى
0045 تركي منيخر راشد الاصقه
0046 صالح محمد خالد الخبيزي
0047 هاني عامر مزيد العامر
0048 عبد الرحمن محمد هادى العجمى
0049 محمد حبيب سيد شبر الموسوي
0050 ابراهيم محمد داود الشعيل
0051 محمد يوسف خليفه البحوه
0052 خالد مريف صلاح الرشيدي
0053 شبيب فلاح سعود المطيري
0054 محمد ناصر صالح العويد
0055 سعد عبد الله سالم الحضينه
0056 عبد الله عبد الخالق عبد الله الناصر
0057 على محمد خالد الخبيزي
0058 فيصل فهد فالح البصمان
0059 سليمان رجاء عبيد الشمري
0060 بدر عرار حديجان الدوسري
0061 فهد سعد جويزى العتيبي
0062 ابراهيم خليفه ابراهيم الحليل
0063 حسين على عبد الله الملا
0064 محمد عبد الله جعفر الكندرى
0065 مصعب حسين رويشد العنزى
0066 محمد خالد بدر بن ناجى
0067 حسين جواد علي كريمي
0068 سعد محمد فلاح القعابي
0069 عثمان سعود عبد الله العصفور
0070 عبدالعزيز فهد محمد العجمي
0071 حمد محمد فلاح القعابى
0072 خالد عبدالرزاق عبدالله الرشود
0073 خالد عبد الوهاب احمد الديين
0074 فيصل خالد فيصل العنزي
0075 عبد العزيز خضير سالم العازمي
0076 سعيد سعود سعيد الشريجه
0077 سلطان فهد جمعان الهران
0078 ماجد معجب ماجد الدوسري
0079 فارس صالح جهز العتيبى
0080 عبد العزيز عمر حسن رضائى
0081 اسماعيل فيصل ابراهيم الشطى
0082 البراء ناصر حسن الكندري
0083 عبدالرحمن وليد بندر اليوسف
0084 عبد الله فايح سالم المطيري
0085 طلق محمد مرزوق العازمى
0086 عبدالرحمن سرور حماد العازمي
0087 عثمان فوزى على المزيد
0088 نوح يوسف عبد الله الربيع
0089 مبارك عبد العزيز محمد عبد العزيز
0090 عبد العزيز حامد سليمان الياقوت
0091 جعفر عبدالله حسن بو صخر
0092 علي محمد عبدالمحسن سلطان
0093 سعد سعود سعد العازمى
0094 عايض جابر ضويحي الهاجري
0095 حمد فيصل يوسف الصديقي
0096 نايف محمد على المري
0097 محمد فهيد ناصر الكفيف
0098 حمد منصور مسعود السالم
0099 علي يوسف حبيب الابراهيم
0100 محمد حسين محمد مقدس
0101 عبدالله شافي حسن الدوسري
0102 حسن احمد غلوم حسن
0103 سعود بدر صالح الحوال
0104 قبلان فلاح قبلان العازمي
0105 عبدالعزيز خالد عبدالرحمن عبدالرحيم
0106 وليد يوسف مرزوق الرشدان
0107 جابر مؤيد حمود احمد المحمد
0108 سعد عبدالله سعد المطيرى
0109 محمد عادل سعد العصفور
0110 تركى غنيم بنيا السليمانى
0111 حمد عواض حامد المطيري
0112 منصور على حمود حمود
0113 حسن حميد ابراهيم العيسى
0114 فيصل ثنيان حمد الاذينه
0115 ماجد مطلق طراخم العتيبى
0116 هادي فالح ناصر القحطاني
0117 عبد العزيز محمد طلق العازمى
0118 مبارك خالد مبارك المدلج
0119 جمال طلحه سليمان فهد البلوشي
0120 سعود بدر سعود غريب
0121 حسين احمد وائل المهنا
0122 عثمان عبد الكريم سليمان العوضى
0123 مهنا طلال يوسف الشمري
0124 نايف فلاح سعد الحويله
0125 عبد الرحمن سعد عبد الله الشمرى
0126 ناصر عبدالله احمد السعيد
0127 فهد محمد منشد الخالدى
0128 محمد خالد محمد العجمى
0129 جراح راشد مشعل المطيرى
0130 سعود نافل سعد الجويسرى
0131 فهد سعد فلاح العازمي
0132 اركان عبد الله فهد سليمان
0133 عبد الله بدر عبد الله الشمري
0134 راشد محمد جفين الهاجرى
0135 خالد عادل ابراهيم سعد الحوطى
0136 سالم سعد عوض الخضير
0137 حمد احمد خالد القبندي
0138 عبدالله احمد حسين العدلى
0139 ماجد مطر على المطيري
0140 محمد سالم دويهيس العازمي
0141 محمد فلاح مناور العازمي
0142 مطلق محمد مطلق الرشيدى
0143 عبد الله حافظ ناصر عباس
0144 سليمان عبدالله سعود الحوال
0145 خالد فهد احمد الاحمد
0146 منصور سعد منصور الخرافى
0147 على عبد العزيز محسن بوعباس
0148 محمد مطر بلال المسند
0149 محمدعلي عبدالكريم علي الجدي
0150 احمد عيد مبارك العازمي
0151 محمد حباب عواض العتيبي
0152 على شبيب كيال حسون
0153 حمد عبد الله حمد الدوسري
0154 زايد فالح ضيدان الهاجري
0155 عبدالرحمن حنيف ضاوي العتيبي
0156 سلطان غازى سحمى حجاب المطيرى
0157 عبدالرزاق عبدالله عبدالرزاق الكمالي
0158 عادل خالد مطلق القريافي
0159 حمد بدر مبارك الزوير
0160 عبدالله خالد عبدالله الكندري
0161 علي يوسف تقي الصفار
0162 طلال سمير محمد الشمري
0163 صالح حسن صالح العجمى
0164 ابراهيم صالح جديع العازمي
0165 فهد عبد العزيز فهد العنزى
0166 غانم عبدالرحمن حسن محمود
0167 محمد عبد الله مبارك العجمي
0168 عبد العزيز فهد احمد المالك
0169 سعد نصار سعود العازمى
0170 فايز محمد احمد الكندرى
0171 محمد داود عبدالرزاق العبدالجليل
0172 محمد سراج سعود العجمي
0173 حمد جاسم مجبل العازمي
0174 فالح مجيد فالح الرشيد
0175 سعود فهد سالم العجمي
0176 احمد عبدالله محمد الجاسم
0177 عبد الله عبد الرحمن فهد المضاحكه
0178 عبد الله عيسى سيد يوسف القلاف
0179 عبد العزيز سامى محروس السالم
0180 سالم سعود رجعان العازمي
0181 عبد الله حمود فهد الخالدي
0182 طلق حمود طلق صعفاك
0183 عبد العزيز وليد على ابراهيم
0184 علي ظافر علي العرجان
0185 فيصل سعد سعود ضويحى السبيعى
0186 مرزوق محمد مرزوق حسن المطيرى
0187 جراح خليل محمود الخوارى
0188 احمد عويض عوض العازمى
0189 احمد مصطفى شعبان زمان
0190 علي فاضل محمد جمشير
0191 براك صلاح عبدالرحمن الجسار
0192 مشاري ثلاب سالم الهاجري
0193 بدر غزاي محمد العازمي
0194 فراج محمد فراج العجمى
0195 عبد العزيز متعب صاوي الشمري
0196 محمد نايف محمد الخشان
0197 سعود محمد سعود العازمي
0198 مهدي عبد الصاحب حاجي غالب
0199 ناصر سعود ناصر العجمي
0200 محمد خالد براك الشلاش
0201 عبدالله خالد محمد جمال محمد
0202 عبد الله فيصل صفر عباس
0203 يوسف محمد مزعل الشمرى
0204 فهد مرضي مبارك الوسمي
0205 حمد هادى ذياب العازمى
0206 خليفه على خليفه العازمى
0207 مشعل وليد خالد راشد الرشدان
0208 عبد الرحمن غانم عبد الله المعضادى
0209 محمد طلال عثمان السعيد
0210 مطلق خالد مطلق العازمى
0211 احمد مجيد عباس دشتى
0212 بدر سالم دويهيس العازمى
0213 عبدالرحمن سالم سلمان العازمي
0214 محمد مشعل محمد العنزى
0215 عبداللطيف شاهين ربيعه الربيعه
0216 عثمان وليد رجا الغضورى
0217 عبد الله عيد محمد العازمى
0218 حسين خالد احمد دهراب
0219 صالح محمد صالح التنيب
0220 يوسف سعد راضى العازمى
0221 ضاري مجبل شباب السعيدي
0222 وليد سليمان فضاله احمد
0223 فهد محمد مرزوق العازمى
0224 عبداللطيف عامر مجيد المقيحط
0225 احمد هايف عموش العتيبي
0226 فهد محمد فالح العازمي
0227 سعد جابر سعد الميع
0228 تركى عبدالله مسلم العدواني
0229 على منصور كليفيخ حنيف
0230 فهد فالح وبران العازمي
0231 حمد محمد عايض الرشيدي
0232 حمد فلاح حمد العازمى
0233 حسن خالد احمد جراغ
0234 محمود عبدالعزيز محمود التتان
0235 خالد على سعود العازمى
0236 سعود محمد حمدان العازمى
0237 محمد فلاح حمد العازمى
0238 هادى عذبى راجح العجمى
0239 عبد العزيز عبدالله عبد الهادى شبيب
0240 سلطان عبد الله عيد العازمى
0241 عثمان عبد العزيز شاكر عبدالله الشطي
0242 حمزه محمد عبدالرضا كابلي
0243 خالد فهد صنيتان الزعبى
0244 احمد فالح زيد المطيري
0245 عبد الرحمن حجاب سعود العجمى
0246 محسن حمود محسن الميع