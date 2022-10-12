عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة السابعة مـن (N7) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد، والتي تشتمل على 246 قسيمة بمساحة 400 متر مربع وذلك للمخصص لهم حتى تاريخ 24 يوليو 2017 وفقا للمواعيد التالية : توزيع البطاقات يومي الخميس 13 اكتوبر 2022 و الاحد 16 اكتوبر 2022 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 17 اكتوبر 2022 و اجراءعملية القرعة يوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهمضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعهصباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوامالرسمي.

ولفتت "السكنية" الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسةستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما يرجى من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن الخبر الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح بمنطقة (جنوب السرة) في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنينالموافق 17 اكتوبر 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة ، مشيرة الى انه لن يسمح بدخولالقاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة .

وفيما يلي الأسماء كالتالي :

0001 بدر سمير صالح السعيد

0002 عمر عبدالكريم مصطفى المرزوق

0003 محمد خليفه خليل سناسيرى

0004 صالح محمد راشد المرى

0005 محمد غازى جاسي العازمى

0006 خالد جاسم محمد العطيه

0007 حمد يوسف سالم الجيران

0008 محمد عبد العال على جمعه

0009 فهد خالد عماش العتيبى

0010 مساعد عبد الله احمد الحسينى

0011 فيحان سعد سعود المطيري

0012 حمد عبد الله مرشد السليمان

0013 على محسن خضير المحسن

0014 عبد الله حجاب بدر جويعد

0015 ناصر محمد عامر الزامل

0016 مبارك فواز مبارك العجمى

0017 راشد على فهيد الهاجرى

0018 نواف نقا نافل العازمي

0019 محمد حمد على المرى

0020 فواز خليف سليمان الشمرى

0021 سالم خلف محمد العازمى

0022 صالح محمد رجا العازمى

0023 فهد مطلق خلف العازمى

0024 عبدالله احمد جاسم عرب

0025 خالد محمد خالد الخبيزي

0026 سعود عبد العزيز حطاب الحطاب

0027 حمد محمد جابر المرى

0028 خالد راشد على الرقم

0029 بدر احمد خليفه الشاهين

0030 ميثم باقر عبد الله خاجه

0031 عبد الله محمد حمد العجمى

0032 جاسم علي جاسم اللنقاوي

0033 سالم فيصل عبد المحسن العتيبى

0034 ابراهيم حسن عباس الطيب

0035 طلال حمدى هلال المطيرى

0036 فهد سامى فهد الوهيب

0037 عبد الله أحمد داود الانصاري

0038 خالد عبد الرحمن عبد الرزاق البعيجان

0039 يعقوب فريد هاشم

0040 فهد عبد الرحمن احمد زبيد

0041 غازي عطاالله غزاى

0042 احمد حمود حمد زريج

0043 ماجد عبد الله مطلق الرشيدى

0044 سعود محمد ناصر العبد العالى

0045 تركي منيخر راشد الاصقه

0046 صالح محمد خالد الخبيزي

0047 هاني عامر مزيد العامر

0048 عبد الرحمن محمد هادى العجمى

0049 محمد حبيب سيد شبر الموسوي

0050 ابراهيم محمد داود الشعيل

0051 محمد يوسف خليفه البحوه

0052 خالد مريف صلاح الرشيدي

0053 شبيب فلاح سعود المطيري

0054 محمد ناصر صالح العويد

0055 سعد عبد الله سالم الحضينه

0056 عبد الله عبد الخالق عبد الله الناصر

0057 على محمد خالد الخبيزي

0058 فيصل فهد فالح البصمان

0059 سليمان رجاء عبيد الشمري

0060 بدر عرار حديجان الدوسري

0061 فهد سعد جويزى العتيبي

0062 ابراهيم خليفه ابراهيم الحليل

0063 حسين على عبد الله الملا

0064 محمد عبد الله جعفر الكندرى

0065 مصعب حسين رويشد العنزى

0066 محمد خالد بدر بن ناجى

0067 حسين جواد علي كريمي

0068 سعد محمد فلاح القعابي

0069 عثمان سعود عبد الله العصفور

0070 عبدالعزيز فهد محمد العجمي

0071 حمد محمد فلاح القعابى

0072 خالد عبدالرزاق عبدالله الرشود

0073 خالد عبد الوهاب احمد الديين

0074 فيصل خالد فيصل العنزي

0075 عبد العزيز خضير سالم العازمي

0076 سعيد سعود سعيد الشريجه

0077 سلطان فهد جمعان الهران

0078 ماجد معجب ماجد الدوسري

0079 فارس صالح جهز العتيبى

0080 عبد العزيز عمر حسن رضائى

0081 اسماعيل فيصل ابراهيم الشطى

0082 البراء ناصر حسن الكندري

0083 عبدالرحمن وليد بندر اليوسف

0084 عبد الله فايح سالم المطيري

0085 طلق محمد مرزوق العازمى

0086 عبدالرحمن سرور حماد العازمي

0087 عثمان فوزى على المزيد

0088 نوح يوسف عبد الله الربيع

0089 مبارك عبد العزيز محمد عبد العزيز

0090 عبد العزيز حامد سليمان الياقوت

0091 جعفر عبدالله حسن بو صخر

0092 علي محمد عبدالمحسن سلطان

0093 سعد سعود سعد العازمى

0094 عايض جابر ضويحي الهاجري

0095 حمد فيصل يوسف الصديقي

0096 نايف محمد على المري

0097 محمد فهيد ناصر الكفيف

0098 حمد منصور مسعود السالم

0099 علي يوسف حبيب الابراهيم

0100 محمد حسين محمد مقدس

0101 عبدالله شافي حسن الدوسري

0102 حسن احمد غلوم حسن

0103 سعود بدر صالح الحوال

0104 قبلان فلاح قبلان العازمي

0105 عبدالعزيز خالد عبدالرحمن عبدالرحيم

0106 وليد يوسف مرزوق الرشدان

0107 جابر مؤيد حمود احمد المحمد

0108 سعد عبدالله سعد المطيرى

0109 محمد عادل سعد العصفور

0110 تركى غنيم بنيا السليمانى

0111 حمد عواض حامد المطيري

0112 منصور على حمود حمود

0113 حسن حميد ابراهيم العيسى

0114 فيصل ثنيان حمد الاذينه

0115 ماجد مطلق طراخم العتيبى

0116 هادي فالح ناصر القحطاني

0117 عبد العزيز محمد طلق العازمى

0118 مبارك خالد مبارك المدلج

0119 جمال طلحه سليمان فهد البلوشي

0120 سعود بدر سعود غريب

0121 حسين احمد وائل المهنا

0122 عثمان عبد الكريم سليمان العوضى

0123 مهنا طلال يوسف الشمري

0124 نايف فلاح سعد الحويله

0125 عبد الرحمن سعد عبد الله الشمرى

0126 ناصر عبدالله احمد السعيد

0127 فهد محمد منشد الخالدى

0128 محمد خالد محمد العجمى

0129 جراح راشد مشعل المطيرى

0130 سعود نافل سعد الجويسرى

0131 فهد سعد فلاح العازمي

0132 اركان عبد الله فهد سليمان

0133 عبد الله بدر عبد الله الشمري

0134 راشد محمد جفين الهاجرى

0135 خالد عادل ابراهيم سعد الحوطى

0136 سالم سعد عوض الخضير

0137 حمد احمد خالد القبندي

0138 عبدالله احمد حسين العدلى

0139 ماجد مطر على المطيري

0140 محمد سالم دويهيس العازمي

0141 محمد فلاح مناور العازمي

0142 مطلق محمد مطلق الرشيدى

0143 عبد الله حافظ ناصر عباس

0144 سليمان عبدالله سعود الحوال

0145 خالد فهد احمد الاحمد

0146 منصور سعد منصور الخرافى

0147 على عبد العزيز محسن بوعباس

0148 محمد مطر بلال المسند

0149 محمدعلي عبدالكريم علي الجدي

0150 احمد عيد مبارك العازمي

0151 محمد حباب عواض العتيبي

0152 على شبيب كيال حسون

0153 حمد عبد الله حمد الدوسري

0154 زايد فالح ضيدان الهاجري

0155 عبدالرحمن حنيف ضاوي العتيبي

0156 سلطان غازى سحمى حجاب المطيرى

0157 عبدالرزاق عبدالله عبدالرزاق الكمالي

0158 عادل خالد مطلق القريافي

0159 حمد بدر مبارك الزوير

0160 عبدالله خالد عبدالله الكندري

0161 علي يوسف تقي الصفار

0162 طلال سمير محمد الشمري

0163 صالح حسن صالح العجمى

0164 ابراهيم صالح جديع العازمي

0165 فهد عبد العزيز فهد العنزى

0166 غانم عبدالرحمن حسن محمود

0167 محمد عبد الله مبارك العجمي

0168 عبد العزيز فهد احمد المالك

0169 سعد نصار سعود العازمى

0170 فايز محمد احمد الكندرى

0171 محمد داود عبدالرزاق العبدالجليل

0172 محمد سراج سعود العجمي

0173 حمد جاسم مجبل العازمي

0174 فالح مجيد فالح الرشيد

0175 سعود فهد سالم العجمي

0176 احمد عبدالله محمد الجاسم

0177 عبد الله عبد الرحمن فهد المضاحكه

0178 عبد الله عيسى سيد يوسف القلاف

0179 عبد العزيز سامى محروس السالم

0180 سالم سعود رجعان العازمي

0181 عبد الله حمود فهد الخالدي

0182 طلق حمود طلق صعفاك

0183 عبد العزيز وليد على ابراهيم

0184 علي ظافر علي العرجان

0185 فيصل سعد سعود ضويحى السبيعى

0186 مرزوق محمد مرزوق حسن المطيرى

0187 جراح خليل محمود الخوارى

0188 احمد عويض عوض العازمى

0189 احمد مصطفى شعبان زمان

0190 علي فاضل محمد جمشير

0191 براك صلاح عبدالرحمن الجسار

0192 مشاري ثلاب سالم الهاجري

0193 بدر غزاي محمد العازمي

0194 فراج محمد فراج العجمى

0195 عبد العزيز متعب صاوي الشمري

0196 محمد نايف محمد الخشان

0197 سعود محمد سعود العازمي

0198 مهدي عبد الصاحب حاجي غالب

0199 ناصر سعود ناصر العجمي

0200 محمد خالد براك الشلاش

0201 عبدالله خالد محمد جمال محمد

0202 عبد الله فيصل صفر عباس

0203 يوسف محمد مزعل الشمرى

0204 فهد مرضي مبارك الوسمي

0205 حمد هادى ذياب العازمى

0206 خليفه على خليفه العازمى

0207 مشعل وليد خالد راشد الرشدان

0208 عبد الرحمن غانم عبد الله المعضادى

0209 محمد طلال عثمان السعيد

0210 مطلق خالد مطلق العازمى

0211 احمد مجيد عباس دشتى

0212 بدر سالم دويهيس العازمى

0213 عبدالرحمن سالم سلمان العازمي

0214 محمد مشعل محمد العنزى

0215 عبداللطيف شاهين ربيعه الربيعه

0216 عثمان وليد رجا الغضورى

0217 عبد الله عيد محمد العازمى

0218 حسين خالد احمد دهراب

0219 صالح محمد صالح التنيب

0220 يوسف سعد راضى العازمى

0221 ضاري مجبل شباب السعيدي

0222 وليد سليمان فضاله احمد

0223 فهد محمد مرزوق العازمى

0224 عبداللطيف عامر مجيد المقيحط

0225 احمد هايف عموش العتيبي

0226 فهد محمد فالح العازمي

0227 سعد جابر سعد الميع

0228 تركى عبدالله مسلم العدواني

0229 على منصور كليفيخ حنيف

0230 فهد فالح وبران العازمي

0231 حمد محمد عايض الرشيدي

0232 حمد فلاح حمد العازمى

0233 حسن خالد احمد جراغ

0234 محمود عبدالعزيز محمود التتان

0235 خالد على سعود العازمى

0236 سعود محمد حمدان العازمى

0237 محمد فلاح حمد العازمى

0238 هادى عذبى راجح العجمى

0239 عبد العزيز عبدالله عبد الهادى شبيب

0240 سلطان عبد الله عيد العازمى

0241 عثمان عبد العزيز شاكر عبدالله الشطي

0242 حمزه محمد عبدالرضا كابلي

0243 خالد فهد صنيتان الزعبى

0244 احمد فالح زيد المطيري

0245 عبد الرحمن حجاب سعود العجمى

0246 محسن حمود محسن الميع