الشايع: مشاريعنا تضمنت قرى نموذجية متكاملة ومستشفيات تخصصية ومدارس ومساجد ومجمعات مهنية

سيّرت جمعية الصفا الإنسانية رحلتها الخيرية الثانية عشرة لمتبرعيها وداعميها من المحسنين والمحسنات والجهات الرسمية؛ حيث شارك وفد رحلة «شركاء الخير 12» في افتتاح المشاريع النوعية والتنموية التي تم تدشينها في جمهورية قيرغيزيا خلال الفترة من 6 – 12 من شهر أكتوبر الجاري؛ حرصا منها على إبراز وتعزيز شفافية العمل الخيري الكويتي، وأن المتبرعين هم شركاء الخير وصناع النجاح.

وفي هذا الصدد أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن سعادته بتكلل هذه الرحلة بالنجاح والتميز، مبيناً أنها تميزت بحضور شخصيات ورموز دينية من الكويت وثلة من المحسنين والمحسنات ومجموعة من القنوات والصحف والإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الشايع أن الجهود الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في صناعة الخير، كما أن لها السبق والريادة في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيرا إلى أن هذه الافتتاحات تميزت بحضور كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والبلديات في جمهورية قيرغيزيا.

وبين أن الصفا الإنسانية افتتحت خلال هذه الرحلة الخيرية 15 مشروعاً نوعياً متميزاً، ومن ذلك المستشفى العام للأمانة العامة للأوقاف الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ومستشفى الأنف والأذن والحنجرة، وقرية الأمانة العامة للأوقاف التي تشمل 150 وحدة سكنية للأرامل، بالإضافة إلى قرية أرامل سعد الجلال رحمه الله وتشتمل على 104 بيت ومسجد ومستوصف ومشغل خياطة ومخبز وسوبرماركت وملعب وشبكة مياه، كما افتتحت الجمعية مجمع الرشيدي التعليمي المهني الذي يحتوي على مسجد ومركز لتحفيظ القرآن وورشة تدريب مهني متعددة التخصصات، وقد شارك الوفد بافتتاح مركزين لتحفيظ القرآن الكريم، وسكن لدار المعاقين ومشاغل للخياطة ومساجد متعددة، بالإضافة إلى تدشين مدرسة الكويت للأيتام والتي تقدم التعليم لمختلف المراحل الدراسية، وروضة للأطفال الأيتام.

وفي الختام تقدم الشايع بالشكر لعموم الوفد المشارك في رحلة شركاء الخير الثانية عشرة وعموم المحسنين والمحسنات والمشايخ والداعمين والناشطين والإعلاميين والجهات الإعلامية ممثلة بتلفزيون الكويت وقناة العدالة وجريدة الأنباء وجريدة الراي وصحيفة جريدتكم على دعمهم مسيرة الخير والعطاء في جمعية الصفا الإنسانية، داعياً الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الاعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يثقل بها موازين حسنات الجميع في جنته ودار كرامته.