أعلن المدير العام لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانيةعبدالحميد الدوسري، أن 2,420 طالباً وطالبة استفادوا من برامج الحلقات الصيفية القرآنية التي أقامتها الجمعية داخل الكويت وخارجها.

وفي تصريح صحفي له أكد الدوسري أن حلقات تراحم القرآنية الصيفية داخل الكويت بلغت 37 حلقة موزعة على 4 محافظات هي العاصمة والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، مضيفاً أن 20 حلقة مخصصة للبنين ضمت 250 طالباً، فيما تم تخصيص 17 حلقة للفتيات ضمت 170 طالبة.

وأشار الدوسري إلى التحاق 2000 من طلاب العلم بحلقات تراحم الصيفية لتحفيظ القرآن وتجويده في 10 دول بقارتي أفريقيا وآسيا هي أوغندا وبنين والصومال وغامبيا والسودان وموريتانيا واليمن والداخل السوري والهند وبنجلاديش.

موضحاً أن مشروع الحلقات القرآنية يهدف بالأساس إلى تشجيع الناشئة والشباب على الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وحفظ كتاب الله وترتيله وتجويده، وكذلك تشجيعهم على استثمار طاقاتهم ومواهبهم وحفظ أوقاتهم.

كما لفت المدير العام إلى أن حلقات تراحم القرآنية قامت بالتركيز على تنمية مهارات الطلاب في استخدام اللغة العربية بما يُمكنهم من أساليبها ومفرداتها، وكذلك تزويد الطلاب بجملة من أحكام الإسلام وآدابه، وبخاصة ما لا يسع المسلمَ جهلُه، بما يتناسب مع أعمارهم وثقافاتهم المختلفة.

هذا وتوجه الدوسري بالشكر والدعاء للمحسنين والمتبرعين على دعمهم لمشروع الحلقات الصيفية التي تعين على خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه، سائلاً العلي القدير أن يجزيهم عن أبناء المسلمين خير الجزاء، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة