افتتح في متحف اللوفر أبوظبي الأربعاء معرض لكبار فناني المدرسة الانطباعية، بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الفرع الخارجي الوحيد للمتحف الباريسي في العاصمة الإماراتية.

ومن بين الأعمال العريقة التي وافق متحف أورسيه الفرنسي على التخلي عنها خلال فترة المعرض الإماراتي "نساء في الحديقة" لكلود مونيه و"الشرفة" لإدوار مانيه و"السيدة والقفاز" لكارولوس دوران، على أن تتصدّر المعرض الذي يستمر حتى الخامس من شباط/فبراير.

وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي مانويل راباتيه لوكالة فرانس برس إنّ إحدى "المهام الأساسية" للمتحف هي "عرض الفروع العظيمة لتاريخ الفن مثل الانطباعية" التي ولدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في خضم الحقبة الصناعية والتحضر الاجتماعي.

وأوضح "من أجل سرد قصة (المدرسة) الانطباعية، يجب اقتراض قطع رائعة من متحف أورسيه".

ورأت المنسقة العامة في متحف أورسيه سيلفي باتري ان معرض "الانطباعية: على درب الحداثة" في اللوفر أبوظبي ينم عن "طموح كبير مع وجود أكثر من 150 عملاً تأتي بشكل رئيسي من متحف أورسيه، والتي نادرًا ما تتم إعارتها".