يعتزم تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" تشغيل مستودعات وإنتاج مراكز توزيع أمريكية لإقامة نظام سلسلة الإمداد للتجارة الالكترونية ، وفقا لما تشير إليه قوائم الوظائف على موقعه الالكتروني وموقع "لينكد إن".

وكانت تقارير قد ذكرت أن تطبيق "تيك توك" قد بدأ ميزة التسوق العام الماضي، في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، من خلال اتفاق مع شركة التجارة الالكترونية"شوبيفاي".

ونشر تطبيق "تيك توك" العديد من فرص العمل على موقع "لينكد إن" في الأسبوعين الماضيين، بحثا عن مرشحين في الولايات المتحدة، حيث يسعى لبناء نظام توزيع دولي للتجارة الالكترونية.

ووفقا للقوائم، تعتزم الشركة توفير التخزين والتخليص الجمركي والتسليم ومرتجعات خدمة العملاء في جهودها المحلية للتجارة الالكترنية.