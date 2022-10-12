ذكر موقع "تك كرانش" التقني أن ارتفاع انتهاكات البيانات السحابية في جوجل بشكل كبير في العام الماضي ما أدى إلى ظهور مجموعة من الأدوات والخدمات الجديدة للمساعدة في تأمين تلك البيئة بشكل أفضل.

وأوضح الموقع إلى أن جوجل كشفت عن أحدث تطور على هذا الصعيد، وأعلنت عن قائمة واسعة من منتجات وخدمات الأمان، تغطي مجالات مثل سلاسل التوريد ؛ والسيادة الرقمية ؛ وتأمين بيئات التعاون في السحابة ؛ ومنتج جديد للعمليات الأمنية.

يشار إلى أنه تزايدت المخاوف بشأن الأمن السحابي، ومتطلبات الأمان السحابية المتزايدة من جوجل خلال الآونة الأخيرة.