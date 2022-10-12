عادت قضية الاختناقات المرورية مجددا الى الواجهة من جهة اهتمام وزارة الداخلية عقب شكاوى من كثافة واختناق كبير خلال ساعات الذورة خاصة في دوار مشرف بتقاطعه مع شارع الغوض ودوار صباح السالم، حيث قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بزيارة ميدانية الى الدوارين للوقوف على الأسباب التي تؤدي الى الاختناقات المرورية خصوصا وقت الذروة الصباحية، حيث استمع الخالد إلى شرح عن أسباب الاختناقات المرورية والحلول الموضوعية لتخفيف هذه الاختناقات والخطط والاقتراحات للحد من الازدحام المروري ووضع الحلول السريعة والفورية خارج الإطار الروتيني وتنفيذها بأسرع وقت ممكن.



وأمر الوزير بوضع حلول بديلة وفورية للحد من الاختناقات المرورية على مداخل ومخارج المنطقة، وذلك لتحقيق الانسيابية المرورية خصوصا في أوقات الذروة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.



وشدد على تكثيف التعاون بين وزارة الداخلية والجهات المعنية بالطرق بعمل جولات ميدانية على كل الأماكن والطرق والتقاطعات التي تشهد ازدحامات مرورية في جميع أنحاء البلاد.



هذا، ورافق الوزير الخالد في جولتيه الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.سهى أشكناني وقيادات الإدارة العامة للمرور.