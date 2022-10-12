بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.فخري أحمد شهاب أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم د.فخري أحمد شهاب مستذكرا سموه حفظه الله مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته في وضع أطر النظام الإقتصادي في البلاد لا سيما دوره في تحويل العملة الكويتية من الروبية إلى الدينار الكويتي سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.