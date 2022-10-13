مازال بنك الكويت الدولي (KIB) يسعى عبر حملاته الترويجية المتميزة إلى مكافأة عملائه على نحو يرضي تطلعاتهم، حيث أعلن مؤخرا عن فوز هانيه أحمد رجب جودي بجائزة السحب الشهري القيمة لحملة «فتح الودائع الاستثمارية الكترونيا» عبر KIB أونلاين أو تطبيق «KIB موبايل»، متوجا عميلة البنك بجائزة شهر سبتمبر 2022، بعد تأهلها للدخول في السحب لإتمامها فتح وديعة استثمارية عبر تطبيق البنك للهواتف الذكية: KIB موبايل.



وفي هذه المناسبة، هنأ المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف، عميلة البنك لحصولها على جائزة الحملة ضمن سحوباته الشهرية، مشيرا إلى حرص KIB على مواصلة أدائه المتميز فيما يتعلق بابتكار الحملات والمكافآت التي تشجع عملائه على تبني الحلول التكنولوجية واستخداماتها المتقدمة، التي طورها البنك ليتمكن من تقديم باقة منتجاته وخدماته المصرفية بوسائل رقمية حديثة تواكب توجهات العملاء وتلائم نمط حياتهم العصري،



داعيا عملاء البنك إلى فتح وديعتهم الاستثمارية مع KIB الكترونيا للاشتراك في الحملة والفوز بجوائز قيمة، كما أكد الخريف التزام البنك بالعمل لتعزيز أواصر الثقة التي بناها مع عملائه، والاستمرار في مكافأتهم بجوائزه القيمة عن طريق العروض والحملات الترويجية المتنوعة، التي صممت لهم بطرق مبتكرة لإثراء تجربتهم المصرفية مع KIB، وبما يلبي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم في نوع وجودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها لهم.