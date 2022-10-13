أعلن البنك التجاري الكويتي عن تواجده في عطلة نهاية الأسبوع بمجمع الأفنيوز من خلال الجناح الخاص بالبنك، وذلك لتذكير العملاء وزوار الأفنيوز بحساب النجمة والسحب الكبير الذي سينظمه البنك على أكبر جائزة نقدية في العالم مرتبطة بحساب مصرفي، علما بأنه مازال أمام العملاء الفرصة لفتح حساب النجمة والفوز بالجائزة النقدية الكبرى.

ويهدف الجناح إلى تعريف رواد مجمع الأفنيوز بمزايا حساب النجمة، وكذلك الموعد الأخير لفتح الحساب وهو تاريخ 31 أكتوبر 2022 للدخول في السحب على جائزة المليون ونصف المليون دينار والمقرر إقامته يوم 6 يناير 2023، علما بأنه بإمكان العملاء فتح الحساب عبر تطبيق البنك التجاري على الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعريف رواد المجمع على تفاصيل ومميزات الحساب التي تتيح لهم فرصة الفوز بالعديد من الجوائز النقدية القيمة الأخرى على مدار العام.



وسيقوم فريق التجاري المتواجد في الجناح بمساعدة العملاء والزوار وتزويدهم بالمعلومات عن حساب النجمة والرد على جميع الاستفسارات وتعريفهم بالجوائز التي يقدمها الحساب على مدار العام، وهي جوائز أسبوعية بمبلغ 5000 دينار وشهرية بمبلغ 20 ألف دينار ونصف سنوية بمبلغ 500 ألف دينار والسنوية التي سيقام عليها السحب في شهر يناير المقبل وقدرها 1.5 مليون دينار، علما بأن حساب النجمة يعد من الحسابات المفضلة للعديد من العملاء.



وسيشتمل جناح البنك على العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات والجوائز بالإضافة إلى بعض الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي سيتم توفيرها لزوار الجناح في إطار اهتمام البنك الدائم بعملائه وسعيه لإرضائهم دوما بتقديم خدمات مصرفية مميزة.