جريا على عادته في مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، أعلن بنك الخليج عن فوز ندى سعد العتيبي بجائزة 12 ضعف الراتب في السحب الخامس لحساب الراتب منذ بداية العام الحالي، الذي جرى بحضور وإشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة ارنست آند يونغ.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: نبارك للرابحة ندى العتيبي الفوز بالجائزة السنوية لحساب الراتب من بنك الخليج، وهو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، انطلاقا من حرص بنك الخليج على مكافأة عملائه ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم عبر الجوائز المجدية.

وندعو العملاء الى تحويل رواتبهم لبنك الخليج للحصول على فرصة المشاركة في سحب حساب الراتب الأخير لهذا العام للفوز بسيارة مرسيدس G500.



وأشار القطان إلى العديد من العروض والمزايا التي يحصل عليها عملاء حساب الراتب، الذين يحولون راتبهم إلى بنك الخليج في 2022، وتشمل المشاركة في 6 سحوبات على مدار العام، منها 3 سحوبات للفوز بسيارة مرسيدس G500 و3 سحوبات أخرى للفوز بجائزة 12 ضعف الراتب، فضلا عن الحصول على هدية نقدية لغاية 1000 دينار وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين عند فتح الحساب.