ما أبرز المواد الغذائية التي تبطئ الشيخوخة؟



وضع البروفيسور مراد خاكان تريكيجي، اختصاصي العلاج بالنباتات، قائمة بالمواد الغذائية التي يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي لكل شخص، لأنها تبطئ الشيخوخة. ووفقا له، يتصدر هذه القائمة الجوز وبذور الكتان، لأنها تحسن الذاكرة لاحتوائها على نسبة عالية من أوميغا-3 وكذلك فيتامين В6 الذي يحمي من الاضطرابات المعرفية. كما تلعب هذه المواد دورا مهما في صحة القلب والأوعية الدموية وإمداد الدماغ بالدم. ويضيف: البندق والفول السوداني وبذور اليقطين واللوز تحتوي على نسبة عالية من الزنك، الذي يساعد الجسم في مكافحة مختلف أنواع العدوى. كما أن الكركم يدعم منظومة المناعة ويحتوي على مضادات أكسدة قوية. ويساعد على إنقاص الوزن ويحمي من عواقب مرض السكري.



ويشير البروفيسور التركي إلى أن المريمية (القصعين) وإكليل الجبل يحسنان الذاكرة، بالإضافة إلى خصائصهما المضادة للشيخوخة، لذلك ينصح بتناول كوبين من شاي المريمية في اليوم، لأنه يساعد على منع الإصابة بمرض الزهايمر. ويضيف: ويساعد الجينسنغ على تخفيف التوتر. وهو مهدئ جيد للجهاز العصبي. كما ينظم ضغط الدم ومستوى السكر والمزاج. والكالسيوم عنصر مهم للجسم، فبالإضافة إلى ضرورته للهيكل العظمي، فهو يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. ويوجد الكالسيوم في منتجات الألبان وأعلى نسبة له توجد في الأجبان. كما يوجد في البندق والفستق والفواكه المجففة والبقوليات. ويضيف: كما يجب ألا ننسى المنتجات الحيوانية، حيث ليس للإنسان مصدر آخر للحصول على فيتامين В12 الذي يعزز منظومة المناعة ويساعد على تجديد خلايا الجسم وتحسين الذاكرة ويمنع آلام الأعصاب والعديد من الأمراض، سوى تناول اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والحليب. ويشير البروفيسور إلى أن الجلد والعظام أول من يكشف عمر الإنسان، لذلك من أجل شيخوخة صحية، يجب تناول المواد الغذائية الغنية بالكولاجين مثل الكرشة وكذلك حساء السمك وغيرهما. ويضيف: كما أن الماغنيسيوم ضروري لصحة الجسم، ولكن لا ينصح بأخذه على شكل أقراص لأنه موجود في الحمص والبروكلي والسبانخ والشوكولاتة الداكنة.



المصدر: «نوفوستي»