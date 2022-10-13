الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل في اليدين



كشف د.ألكسندر مياسنيكوف، متى يكون التهاب مفاصل اليدين ناجما عن عدوى فيروسية، ومتى يكون بسبب مرض جلدي، حيث أوضح مدى فاعلية معدات حماية الغضروف في حالة التهاب مفاصل اليدين، وكذلك التمارين الرياضية التي يمكن ان تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهاب مفاصل اليدين.



ووفقا له، يشير مصطلح «التهاب المفاصل» إلى مجموعة كبيرة من الأمراض التي تصيب المفاصل ذات طبيعة التهابية. ومن الصعب في حالة التهاب مفاصل اليدين الكتابة، وحمل شيء ما وعموما القيام بالأعمال الروتينية المعتادة، لأن أي حركة تسبب ألما شديدا. وقد أصبح هذا المرض خلال السنوات الأخيرة ينتشر بسرعة حتى بين الشباب، فما أسباب وأعراض أمراض الجهاز العضلي - الحركي؟.



ووفقا له، ترتبط أعراض التهاب مفاصل اليدين بسبب المرض وشكله ومساره. ويمكن أن يكون سبب المرض إجهادا أوليا، أو عوامل وراثية. ومن العوامل الأخرى التي تسبب المرض - الأمراض المعدية، مرض السكري، النقرس، اصابات اليدين، وأمراض المناعة الذاتية والحساسية والتسمم والبرد والحمى والتغيرات الهرمونية في جسم المرأة، ويضيف تعاني النساء من التهاب المفاصل 2.5 مرة أكثر من الرجال، وتحدث ذروة المرض في عمر 40-55 عاما.



وتساعد تمارين رياضية خاصة على تخفيف آلام التهاب المفاصل. ومن بين هذه التمارين، أولا تمارين زيادة نطاق الحركة، وثانيا، تمارين القوة باستخدام كرة التنس. ويمكن تدريب المفاصل في أي مكان وفي أي وقت. المهم تكرار كل تمرين 10-12 مرة ثلاث مرات في الأسبوع. ويمكن علاج التهاب مفاصل اليدين باستخدام أدوية غير استيرويدية مضادة للالتهابات وذات تأثير مسكن، مثل ديكلوفيناك أو إيبوبروفين وغيرها، ولكن مفعولها لا يستمر أكثر من شهر عادة.



المصدر: «فيستيز رو»