يعقوب العوضي



شارك لاعب الدراجات النارية أحمد الحداد في بطولة «دراغ ريسنغ» التي اختتمت في الولايات المتحدة الأميركية قبل عدة أيام، وتعد من بطولات النخبة، ويشارك فيها مصنفون من جميع دول العالم.

واقتصرت مشاركة الحداد في بطولة (كريزي 8) والتي تتطلب تجهيزا كبيرا قام به اللاعب على حسابه الشخصي بعد تعذر وجود الدعم.



وفي تصريح لـ «الأنباء»، أكد الحداد أن البطولة تعتبر من أقوى البطولات في العالم، وتعتبر المشاركة فيها للاعبي الدراجات النارية أشبه بمشاركة المنتخبات الوطنية بكأس العالم في كرة القدم، قائلا: لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين والقادرين على تمثيل الكويت في مختلف المحافل الدولية بمجال اللعبة إلا أننا نفتقد الدعم ووجود حلبات تدريب خاصة.

وأعرب عن أمله في أن تلقى حلبة الكويت الدولية بالاهتمام وهي مؤهلة للبطولات العالمية.

وذكر الحداد انه يشارك في بطولة «دراغ ريسنغ» في الولايات المتحدة الأميركية المسماة بـ (إكس دي أيه) في فئة كريزي 8 وهي من أقوى الفئات لأنها تجمع مختلف المتسابقين، مؤكدا انه عند مشاركته في البطولات يكون على نفقته الخاصة بسبب قلة الدعم، مناشدا المسؤولين توفير الدعم والاهتمام اللازمين بما يتوافق مع طموحاتهم الكبيرة.